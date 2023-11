¿Son novios? Macky González y Jawy Méndez protagonizan apasionado beso en 'Exatlón México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reality de TV Azteca, Exatlón México ha permitido a los televidentes conocer a los atletas más allá de las competencias, pues debido a que a la convivencia que tienen y que se encuentran incomunicados con el exterior suelen compartir parte de su vida personal, además de que forjan grandes lazos que terminan en grandes amistades e incluso romances, pues hemos visto a varios participantes iniciar relaciones, casarse e incluso hasta formar familias.

La séptima temporada no podría ser la excepción, pues cupido ya hizo de las suyas dentro del equipo de Contendientes, donde se está cocinando una relación entre Macky González y Jawy Méndez, demostrando que del odio al amor sí hay un único paso, pues al principio la Amazona lo veía como un hombre arrogante y ahora se han dejado ver muy acaramelados.

A pesar de que han tenido algunas discusiones en los últimos días, pues tienen personalidades completamente diferentes, la pareja de atletas demostró que podrían darse una oportunidad para formalizar un noviazgo dentro de las famosas playas de República Dominicana, pues lo que arrancó como un coqueteo cada vez va subiendo más de nivel.

Macky González y Jawy podrían iniciar una relación | Crédito TV Azteca

Fue en el viaje en yate que se ganaron por la Batalla Colosal, donde los integrantes del equipo azul protagonizaron su primer beso, pues al parecer esa salida los ayudó a darse cuenta que la química que tienen podría funcionar, así que posiblemente en los próximos días definan su situación, pues llevan días compartiendo miradas y jugueteos.

No obstante, algunos fanáticos del programa no están muy contentos con que se dé esta relación, pues consideran que Jawy Méndez únicamente entró para dar show, además de que esta situación podría afectar a todos los Contendientes por su falta de desconcentración en los juegos, así como en caso de que las cosas no funcionen entre ellos y vuelvan el ambiente incomodo.

"Esto no es Acapulco Shore", "Deberían sacarlos y llevarlos al programa de Enamorándonos", "Parece falso su romance", "Dónde quedaron los valores de Exatlón", "Queremos ver deporte no novelas de amor", "Jawy no deja su chip de Acapulco Shore", "Parece que Macky sólo fue a buscar pareja", "Pónganlos a competir y no a ligar", se lee entre los comentarios.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado su noviazgo, aunque muchos creen que ese beso es la prueba de que tendrán algo más allá de una amistad, pero tendremos que esperar a ver qué pasa entre ellos, así que te invitamos a que no te pierdas la trasmisión de Exatlón México esta noche a partir de las 08:30 desde la señal de Azteca Uno.

Fuente: Tribuna