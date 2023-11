Tras su boda con Cinthia Aparicio y a los 58 años, Alexis Ayala se convertiría en padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que tuviera su espectacular boda con la famosa y muy reconocida actriz de melodramas, Cinthia Aparicio, recientemente el querido y reconocido actor de novelas, Alexis Ayala, recientemente logró dejar en completo shock a los miles de espectadores, al momento de confesar si es que a sus 58 años de edad, famoso histrión de Televisa se podría convertir en padre por tercera ocasión.

Como se sabe, Ayala hace casi un mes que se encuentra en el centro del ojo público, debido tras dos años de relación sentimental, el pasado viernes 3 de noviembre llegó al altar con su pareja, Cintia, en donde Televisa estuvo presente y también otros medios de comunicación de diferentes empresas, como TV Azteca, capturando momentos claves de la ceremonia, además de que tuvieron acceso a los invitados y a los propios novios para entrevistarlos, recibiendo testimonios de primera mano sobre el enlace matrimonial.

En esos cuestionamientos la pareja habló sobre su emoción de finalmente poder jurarse amor eterno frente al altar y que Dios bendijera su amor, además de señalar que estaban profundamente enamorados, incluso el actor de novelas como Lo Qué La Vida Me Robó, declaró que jamás en su vida se había sentido tan feliz y al lado de Aparicio estaba viviendo los mejores años de toda su vida y eso no había como agradecerlo.

Y ahora, a casi un mes de este enlace matrimonial, la pareja estrenó la obra de teatro en la que se encuentran trabajando lado a lado, donde se presentaron ante los medios de comunicación y hablaron sobre su boda, a lo cual la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy señaló que fue un paso muy importante en su vida que siempre soñó y que marcó un inicio de lo que espera sea toda una vida.

En cuanto se tocó el tema de los hijos, Aparicio volvió a tomar la palabra para confesar que claro que han pensado en convertirse en padres juntos y formar una familia, pero que por el momento no estaba en sus planes y verían esto más adelante, y si es que no se les chispotea, o sea su método anticonceptivo fallé, en realidad no hay probabilidades de que en un futuro cercano anuncien la llegada de un primogénito.

Fuente: Tribuna del Yaqui