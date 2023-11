Tras veto de TV Azteca, Raquel Bigorra impacta al exponer fuerte secreto de Daniel Bisogno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su tan polémico veto de TV Azteca, la famosa cantante de cumbias y reconocida presentadora, Raquel Bigorra, recientemente fue captada en uno de los eventos públicos que se vivieron el pasado miércoles 29 de noviembre, y ante la prensa, fue completamente honesta sobre su opinión con el reconocido presentador de TV, Daniel Bisogno, con lo que impactó a los reporteros al exponer fuerte secreto sobre su amistad.

Como se sabe, Bigorra por más de una década fue una de las celebridades del Ajusco, siendo mayormente conocida por su participación Venga la Alegría, pero después de que en el 2019 salieran varios artículos en revistas de espectáculos exponiendo secretos íntimos de Daniel, este culpó a la cubana y por ende su jefa, Pati Chapoy, movió sus influencias y la vetaron, tras lo que llegó a Televisa.

Y aunque ya han pasado cuatro años de esto, aún le cuestionan con respecto a este, y ahora que la salud del presentador de Ventaneando se ha visto mermada, los reporteros le cuestionaron sobre que opinaba al respecto, a lo que ella aseguró que no le queda más que desearle bien por su familia, que no le guarda rencor y en verdad esperaba que pronto saliera de lo que sea que lo esté aquejando.

Ante este hecho, declaró que antes sí le dolía y se preguntaba como pasaron las cosas, pero que ahora está más tranquila y piensa que: "por algo la vida nos junto y no separamos en un buen momento", impactando al revelar que ahora ve que fue lo mejor que le paso, declarando: "Hoy digo: 'gracias Dios', esa relación no era para mi, ni para mi casa, pero eso no quiere decir que no lo desee bien ni salud, es lo mínimo, porque en su momento hubo cariño".

Con respecto a lo que pensaba su hija Rafaela, esta mencionó que la niña estaba muy chiquita así que no recuerda mucho, agregando que todo lo vivido "lo dejo como parte de una anécdota, no todas las relaciones le pueden decir amistad y no todas las amistades son para toda la vida".

