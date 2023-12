VIDEO: Thalía se pone bélica y estrena corrido tumbado; así suena 'Choro'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Tiembla Peso Pluma! Thalía le hace la competencia al incursionar en el género de los corridos tumbados, pues la fiebre del regional mexicano cada vez se extiende más y la reconocida actriz y cantante no quiso quedarse fuera y acaba de lanzar una nueva canción que ha dividido opiniones, pues la están comparando con una de sus colegas.

Después de lanzar Bebé, perdón, la cual tuvo una buena aceptación, ahora sorprende a sus fans con Choro, una colaboración con la agrupación Estilo Sin Límite en la que la intérprete de 52 años da muestra de cómo se debe superar una relación, a través de una empoderada letra, por lo que ya está sumando más de 70 mil reproducciones en tan solo unas horas de su estreno.

Deja que fluya, que nada influya, busca una morra que esté más loca. Hoy que estoy libre soy poderosa, sé que duele no conseguir lo que quieres, pero eso es a lo que te atienes, te quedó grande esta baby", se escucha.

¿Qué opinan las redes sociales?

Aunque Thalía ha logrado forjar un gran grupo de fanáticos que le siguen los pasos y apoyan cada uno de sus proyectos, esta propuesta de Choro no ha terminado de encantar al público, pues desde antes de que publicara el tema con su video musical ya acumulaba varias críticas, pues para muchos este estilo no es el que más le favorece.

Entre los comentarios destacan que esto sólo fue el resultado de subirse a la moda y de tratar de encajar con los gustos del público más joven, pues aunque la famosa ya se ha atrevido a fusionar su talento con ritmos latinos como bachata o reggaetón, ahora no ha logrado terminar de convencer, a pesar de que su letra podría ser un himno para las mujeres que se encuentran superando un mal romance.

"Qué canción tan mala, me sorprende que con tu experiencia no puedas seleccionar mejor", "¿Cómo desoigo eso?", "Thalía siempre busca encajar", "Este fue un intento fallido", "Que fea canción por querer seguir vigente", "Lo tuyo es el pop", "Regrésanos a la magia de los 90’s", "No ocupas hacer esto", son algunos de los comentarios que le dejaron.

Además, otro de los puntos que destacaron en la red es que podría ser una imitación del trabajo que hizo Shakira con la colaboración que hizo con Fuerza Regida y el tema El Jefe, pero a pesar de las críticas Thalía sigue acumulando reproducciones.

