Aunque era favorita, Julieta Grajales creía que el público de 'La Isla' también la odiaba

Ciudad de México.- La Isla Desafío en Turquía está a unas horas de llegar a su fin, razón por la que la producción de TV Azteca reunió en un hotel a algunos de los competidores que fueron eliminados para que sean testigos del quién logrará coronarse campeón, razón por la que Julieta Grajales no ha podido reencontrarse con su familia en México, pero ya pudo conectar con sus fans.

La actriz realizó un live para platicar de su experiencia dentro del show, donde no la paso muy bien debido a la mala relación que tuvo con sus compañeros, quienes se empeñaron en hacerle la vida imposible a lo largo de más de 10 semanas, lo cual la afectó anímicamente, al punto de que llegó a pensar que el público tampoco la quería, pero ahora se siente feliz de ver que ocurrió todo lo contrario.

Después de que adentro todo mundo me decía que no me querían y que me querían sacar, tengo que confesarles que por un momento pensé que con el público iba a pasar lo mismo", contó la chica de los Intensos.

Julieta aprovechó para agradecer a los televidentes que se dieron la oportunidad de conocerla, a pesar de que no fue en las mejores circunstancias: "Qué bonito sentir el apoyo de todos ustedes y los mensajes hermosos de resiliencia que me mandaron y de amor. Fue un bálsamo regresar a la realidad, estoy feliz", comentó.

Julieta Grajales es considerada 'La Reina Sin Corona' de la temporada | X @IslaReality

Al enterarse que Brenda Zambrano comentó que le hubiera gustado que fuera finalista, Grajales le agradeció a la influencer, aunque le sorprende que ahora que vuelven a estar cerca ni siquiera le habla al igual que muchos otros de sus compañeros: "Solo que por ahorita está en el hotel y no me habla, no entiendo".

En este sentido, la estrella de las telenovelas mencionó que no piensa hacer lo mismo que le hicieron al hablar mal de sus detractores, pero tampoco se piensa callar si es que le preguntan en entrevistas, pues piensa destapar algunas injusticias que vivió con las que no quedó de acuerdo, pues para ella fueron momentos difíciles.

No obstante, a pesar de que no ganó la temporada y de que recibió muchos ataques en la competencia, la realidad es que se ganó el cariño del público por la entereza que mostró en todo momento y que a pesar de que todo estaba en su contra se mantuvo firme en sus convicciones, razón por la que esperan verla en algún otro programa, aunque por ahora quiere descansar de todo el cumulo de emociones que vivió.

Fuente: Tribuna