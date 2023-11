Danilo Carrera destapa la actitud de Angélica Rivera en foro de grabación de Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como muchos sabrán, la noche del pasado viernes, 3 de noviembre, Alexis Ayala y Cynthia Aparicio sellaron su amor en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, sitio en el que se dieron cita varias personalidades del medio del espectáculo, entre ellos, el afamado galán de telenovelas, Danilo Carrera, quien tuvo un breve encuentro con varios miembros de la prensa, mismos que no perdieron la oportunidad de cuestionarlo sobre su proyecto con Angélica Rivera.

Luego de ser la Primera Dama de México, la estrella de melodramas como Mariana de la noche, Sin Pecado Concebido y La Dueña, se ha mantenido lo más lejos posible de las pantallas de televisión, esto a pesar de que varios productores han expresado su interés por trabajar con ella, ya que, esto significaría una gran cantidad de rating, puesto muchos esperan que la famosa retome su carrera, pese a su controversial matrimonio con el expresidente del país, Enrique Peña Nieto.

A raíz de esto, surgió el fuerte rumor de que Angélica podría regresar a las telenovelas próximamente de la mano de Telemundo, donde protagonizaría un melodrama junto a Danilo Carrera, del cual no se supo prácticamente nada, aunque sí causó gran revuelo, sobretodo cuando trascendió la noticia de que el show en cuestión habría sido cancelado, lo que abrió la puerta a creer que la causante de esto sería la propia Rivera, a quien acusaron de tener una mala actitud con los miembros del staff.

Angélica Rivera estuvo a punto de regresar a las telenovelas con Telemundo

Dichos rumores finalizaron el pasado viernes, cuando el exnovio de Michelle Renaud rompió el silencio y reveló que Angélica no habría sido la causante de que la novela no se llevara acabo; también destacó que, pese a que él es consciente que el melodrama ya no se grabará, Telemundo aún no le avisa de manera formal, por lo que cualquier cosa podría ocurrir. Asimismo, Carrera destacó que ya sostuvo un encuentro con la expareja de el 'Güero' Castro y resaltó que se trata de toda una "dama".

"Angélica es una dama. Estuvimos incluso en el foro trabajando un día y es una princesa", aseguró el actor de 'El amor invencible.

Todo parece indicar que las declaraciones de Danilo Carrera no lograron convencer a los reporteros, puesto insistieron en averiguar sobre el motivo que de la cancelación de la telenovela, a lo que el actor respondió que se trata de una práctica muy común de las empresas y reveló que ya había tenido experiencias similares en otros lados, como es el caso de Televisa o en compañías de Estados Unidos.

"Tiene que ver con decisiones de la empresa. Me ha pasado en empresas en México, en Estados Unidos. Son cosas que deciden las empresas. Ya me verán seguramente en otro proyecto."

