Emma Pulido rompe el silencio y responde a los que la quieren fuera de 'LEBEH'

Ciudad de México.- Emma Pulido se encuentra en el centro de la polémica gracias a los comentarios fuera de lugar que emitió el pasado 26 de octubre en el programa Hoy, donde funge como juez en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, razón por la que en redes sociales la han tundido y exigen que la despidan, pues la ven como una promotora de la violencia contra la mujer.

La experta en danza cometió el grave error de sugerir a Juan Carlos 'El Borrego' Nava que le hiciera algo a su compañera Tefi Valenzuela, para así poder llamar la atención del público: "A mí lo único que me preocupa es que no eres el rey de la popularidad ni de las redes, algo tienes que apurarte, mata Mariana (Tefi), haz algo, destrípala, violal… hazle algo", fue su radical sugerencia.

Debido a lo delicado de sus palabras, la producción se vio obligada a emitir un comunicado reprobando su discurso y de igual modo ella tuvo que ofrecer disculpas públicas, asegurando que no era su intención hacer sentir mal a nadie, ni tampoco fomentar la violencia, pues habría sido un comentario impulsivo del cual no midió las consecuencias.

Tras ese escandaloso momento, la llamada 'Juez de Hierro' se había mantenido hermética, pero ya rompió el silencio en exclusiva para la revista TV Notas, donde respondió a todos aquellos que desean verla fuera de la emisión, asegurando que ya aprendió la lección de ser más cuidadosa con sus palabras.

Aprendo mucho de las críticas y como en este caso, es un gran aprendizaje. Me tengo que medir con mi humor negro o con mis payasadas que me salen sin pensar. Tengo que medirme. Voy a tener que decir las cosas de otra forma", contó a la publicación.

Emma Pulido asegura que no quiso ofender a Tefi Valenzuela | Imagen especial

La famosa pelirroja indicó que esa es la forma en la que puede demostrar que su arrepentimiento fue honesto: "En mi forma más humilde, pido una gran disculpa. Voy a tratar de corregir mi humor negro, pero estoy en contra de la violencia. Todavía me gira la piedra, tengo mis valores bien puestos, y con amor y respeto a mi trabajo".

En cuanto a los que solicitan que la despidan del show, Emma Pulido no se siente preocupada, al contrario dice no tener molestia si es que quieren prescindir de su participación, pues sabe que hay gente que la aprecia y que reconoce su trabajo: "Quieren que me salga del programa, ¡qué llamen a Lola Cortés! no tengo ningún inconveniente en irme. Desde que me pusieron están con eso. Ella es muy respetable, yo tengo lo mío, cada uno tiene su valor y su forma de ver las cosas".

Emma asegura que cada vez se esfuerza más por ser mejor juez, así como de motivar a los participantes para que se enamoren de la danza y acepta que la pareja de Tefi Valenzuela y 'El Borrego' son de los mejores competidores por su ingenio y entrega en la pista, razón por la que los ve llegando lejos en la competencia.

Fuente: Tribuna