¿Es su sugar? Toñita defiende su relación con cantante de 28 años y niega sea publicidad

Ciudad de México.- La polémica exintegrante de La Academia, Toñita Salazar vuelve a dar de qué hablar ya que se encuentra estrenando romance luego de que en octubre del año pasado anunciara su divorcio del padre de su hija, tras descubrirle una infidelidad, dando por concluida su relación de más de 17 años, razón por la que creía no volvería a encontrar el amor.

Fue hace apenas unas semanas que la cantante confesó ante las cámaras del programa De Primera Mano que se encuentra de romance con un hombre 25 años menor que ella, lo cual como era de esperarse escandalizó a la opinión pública, además de que comenzaron a circular rumores de que podría tratarse de un plan publicitario para llamar la atención y acaparar reflectores.

En este sentido, la veracruzana ya reapareció para defender su romance y no se explica el porqué de tanto escándalo cuando también ha salido con hombres mucho mayores que ella, dejando en claro que en cuestiones del corazón se va más allá de la edad, así que se encuentra disfrutando de este momento en su vida, por lo que fiel a su estilo le tiene sin cuidado lo que puedan opinar.

No le veo maldad, si tuviera 18 entonces sí. Besa rico y entonces no hay bronca, estoy contenta disfrutando".

La llamada 'Negra de Oro' va a pasos cortos, pues apenas tiene poco más de un mes de que comenzó a salir con su novio, así que no quiere adelantarse a nada y consciente de que las criticas nunca van a cesar por alguna razón, Toñita prefiere tomar las cosas sin importancia: "La gente siempre va a hablar, si me preocupo por lo que dice la gente me voy a morir amargada y voy a estar peleando con todo el mundo, pero desde hace algunos años deje de hacerlo, comencé a vivir mi vida, si me creen o no es su bronca".

¿Quién es el novio de Toñita?

A diferencia de sus relaciones pasadas que fueron con personas no públicas, ahora la famosa decidió darse una oportunidad con un cantante de regional mexicano, a quien conoció gracias a que trabajan para la misma disquera y se trata de Paolo Rubboli, con quien se ha dejado ver en diferentes eventos como Premios Bandamax, donde se besaron por primera vez ante las cámaras demostrando que lo que tienen es auténtico, así que no será extraño que sigan presumiéndose y hasta que realicen alguna colaboración.

