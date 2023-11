¡Huye del hate! Tras salir de 'La Isla 2023', Betsabe Montaño cierra sus redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Isla Desafío en Turquía regreso a TV Azteca con una de las temporadas más polémicas que se han presentado, siendo Betsabe Montaño una de las concursantes más odiadas del púbico por sus acciones dentro de la contienda, donde logró colarse hasta la semana final, pero aunque pregonaba ser de las más fuertes fue la décima tercera en regresar a casa y su salida fue una de las más celebradas.

El reality ha sido toda una montaña rusa de emociones, pues estar lejos de casa y bajo condiciones adversas no es nada fácil y algunos terminan sacando a flote todos sus demonios, tal es el caso de la exrepresentante del equipo de los Desconocidos, quien ingresó con el deseo de ganarse el corazón de los televidentes, así como el título que acompaña el premio de 2 millones de pesos, pero lo único que se llevó fue una ola de comentarios negativos que la orillaron a tomar una radical decisión.

Es tal el descontento de la gente ante su actitud que en su eliminación que se dio el pasado miércoles, la mayoría apoyó a su rival Alexia Cruz, a pesar de tampoco logró acumular muchos fanáticos, pues deseaban que terminara su aventura por todo el bullying que promovió en su participación contra Julieta Grajales, a quien no tuvo reparo en mostrarle su desprecio.

Fue justo en las redes sociales, donde mucha gente encontró un canal de desahogo para demostrarle que la actitud que tomó junto a la mayoría de desafiantes fue errónea, pues más allá de que no tuvieran una buena relación con la actriz, eso no justifica que la aislaran y que la condenaran a pagar todos los castigos, así como que la enviaran a todas las eliminaciones posibles, lo cual la afectó física y anímicamente.

Posiblemente, ella esperaba que al igual que la mayoría del programa el público repudiara a Grajales, pero como los tiempos son distintos, los abusos ya no son aplaudidos como antes así que mientras la actriz de El Señor de los Cielos se volvió la favorita, Betsa en la gran villana y muy odiada, así que le saturaron sus cuentas con memes, así como mensajes en los que le dejaron claro que se convirtió en una mujer poco grata.

Al darse cuenta de mensajes como: "Con su actitud demuestra que es peor que Julieta", "Betsa eres el claro ejemplo que no se debe seguir como persona", "Bienvenida a la realidad donde no eres querida", "Ahora sí, la que se creía más chingona se va a dar cuenta que es odiada", fueron algunos de los tantos comentarios que abundaron en su contra por los que prefirió huir del hate al cerrar sus cuentas, aunque eso no ha impedido que sigan los ataques y seguramente, después de todo esto que ha comenzado a vivir le deje una poderosa lección.

