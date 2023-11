John Travolta luce irreconocible al transformarse en Santa Claus y recrear uno de sus icónicos bailes

Comparta este artículo

Estados Unidos. - John Travolta, conocido por su inolvidable papel en películas como Saturday Night Fever y Grease, sorprendió a todos al transformarse en Santa Claus y recrear su legendaria rutina de baile de 1977 para un nuevo anuncio de la compañía financiera Capital One.

A sus 69 años, John Travolta lució completamente irreconocible con una melena blanca y una barba frondosa, encarnando la figura de Santa Claus. En el anuncio, el actor recreó su famosa rutina de baile de Staying Alive como Tony Manero, su personaje en Saturday Night Fever. Vestido con el tradicional atuendo rojo y blanco, Travolta se paseó por las calles y culminó la publicidad con un baile que evocó la nostalgia de la emblemática película.

John Travolta como Santa Claus

El anuncio también incluyó momentos en los que la estrella realizaba gestos navideños y conversaba con comerciantes, así como un emotivo encuentro con una de las actrices originales de la película, Donna Pescow, quien interpretó a Annette.

Saturday Night Fever, basada en el artículo de Nik Cohn Tribal Rites of the New Saturday Night, fue un gran éxito tanto en taquilla como en crítica en su lanzamiento en 1977 y se convirtió en un ícono de la era disco. La película cuenta la historia de Tony Manero, un joven de clase trabajadora que busca escapar de las realidades de su vida durante los fines de semana en la pista de baile de una discoteca local.

El fallecido productor australiano Robert Stigwood desempeñó un papel fundamental en la elección de John Travolta como Tony Manero en "Saturday Night Fever". La colaboración entre Stigwood y Travolta se extendió a otro gran éxito, la película musical "Grease" en 1979, que también dejó una huella imborrable en la cultura pop.

La banda sonora de "Saturday Night Fever" ayudó a revivir la carrera de los Bee Gees, y la película sigue siendo un referente en la historia del cine musical. En 2010, el álbum de la banda sonora todavía figuraba entre los cinco más vendidos en todo el mundo.

Robert Stigwood, quien fue el mánager de los Bee Gees y de otras leyendas musicales, también incursionó con éxito en la producción cinematográfica. Bajo su compañía, Robert Stigwood Organisations (RSO), se produjeron éxitos como "Saturday Night Fever" y "Grease". Además, trabajó con el compositor Andrew Lloyd Webber en exitosas producciones teatrales del West End, como "Evita" y "Jesucristo Superstar".

John Travolta, conocido por su papel en "Grease", compartió una vida familiar con su difunta esposa, Kelly Preston, con quien tuvo tres hijos. Sin embargo, la pareja enfrentó la trágica pérdida de su hijo Jett en enero de 2009 debido a una convulsión. La actriz Kelly Preston falleció a los 57 años el 12 de julio de 2020 después de una batalla de dos años contra el cáncer de mama. Su matrimonio duró más de 28 años y dejó una profunda huella en la industria del entretenimiento.

John Travolta en 'Fiebre de sábado por la noche'

Fuente: Tribuna