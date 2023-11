¿Le gustan las trans? Wendy Guevara habla del nuevo escándalo de Eduin Caz

Ciudad de México.- El líder de Grupo Firme, Eduin Caz se encuentra en medio de la polémica luego de que una revista de espectáculos filtrara una conversación que tuvo con una modelo trans, a quien según los mensajes le motivaba conocer para besarle su linda carita, noticia que de inmediato estalló como una bomba y mucho se ha hablado acerca de su sexualidad en los últimos días.

Se trata de Daniela Casas, quien no dudó en presumir a sus amistades que había pasado unos días con el intérprete de El Tóxico, a quien describió como un buen amante, dejando en evidencia que hubo algo más entre ellos, pero el cantante se limitó a negar rotundamente esto al pedir desde su cuenta de Instagram que quiere que dejen de involucrarlo en chismes, debido a que ahora se encuentra enfocado en ayudar a la gente que perdió todo a causa del huracán 'Otis'.

Presunta conversación de Eduin Caz con Daniela Casas | Crédito TV Notas

¿Eduin Caz tiene un gusto especial por las trans?

En medio de la polémica, Wendy Guevara compartió con sus millones de seguidores que también ha recibido mensajes de parte del famoso, lo cual generó curiosidad y le cuestionaron si es que considera que le gustan las mujeres trans, a lo que respondió que con ella todo ha sido un trato amistoso y duda que tenga preferencias sexuales hacia la comunidad LGBT+.

A mí me habla muy bien, siempre nos mensajeamos (pero en buena onda), sí, él no es así, no creo y además si fuera así ¿qué tiene?, pero la verdad yo he mensajeado con el Eduin Caz y con él yo bromeo como amigos, nunca me ha dicho nada, porque cuando a un hombre le gustan las trans, ya me hubiera dicho…", dijo Wendy.