Listo para morir: Tras diagnóstico de cáncer, actor de Televisa se deprimió y bajó 30 kilos

Ciudad de México.- Un reconocido villano de las telenovelas, quien ha trabajado tanto en Televisa como TV Azteca, dejó en shock a todos sus admiradores y fans pues recientemente habló de los problemas de salud mental que enfrentó y además confesó también que pensó en quitarse la vida. Se trata del querido actor Sebastián Ligarde, quien reconoció que estuvo metido en una profunda depresión el año pasado, que lo hizo bajar más de 30 kilos.

El intérprete realizó su primer proyecto en el Canal de Las Estrellas en el año 1896 con el melodrama Pobre Juventud y años más tarde recibió la oportunidad de protagonizar la novela Marionetas, de la cual fue despedido debido a sus preferencias sexuales: "Eugenio Cobo me dijo 'Hoy tuvimos una junta y los directivos de la empresa no están de acuerdo con que tú hagas de protagonista... te van a reemplazar con otro actor a partir de mañana'", explicó Ligarde hace tiempo.

Afortunadamente, pocos meses después Carla Estrada lo ayudó a regresar a la actuación en la empresa de San Ángel del melodrama Quinceañera dando vida al villano junto a Thalía, Adela Noriega y Ernesto Laguardia. Además estuvo en otros proyectos como Lo blanco y lo negro, María la del barrio, Vivo por Elena, La casa en la playa y Salomé.

Mientras que en la televisora del Ajusco pudo ser parte de Belinda como antagonista y realizó algunos proyectos en Telemundo y Venevisión. Desafortunadamente, se mantuvo alejado de Televisa durante 21 hasta que en 2022 volvió para la serie El Doble, la cual aún sigue sin salir al aire. Aunque lleva tiempo sin proyecto en la televisión mexicana, recientemente el nombre de Sebastián tomó relevancia porque hace unos días usó su cuenta de TikTok para hablar acerca de la salud mental.

Estas declaraciones desataron la preocupación de sus fans, y por ello pidieron al actor que diera una entrevista en el programa De Primera Mano para hablar al respecto. En primer lugar, Ligarde resaltó que en este momento se encontraba perfecto, pero admitió que el año pasado estuvo hundido en una severa depresión. "A mí el año pasado, justo por estas fechas, me estaban operando y me pasé seis meses sin saber si era cáncer o no era cáncer porque no podían hacerme una biopsia por el lugar donde estaba el tumor".

Sebastián explicó que él se encontraba listo para irse al hospital o para que pasara algo peor ya que perdió todos los ánimos, no quería comer y ni siquiera consumir líquidos por lo que terminó bajando 30 kilos: "Yo estuve deprimido, era la segunda vez en mi vida que estaba deprimido, estuve deprimido a los 17 años con un intento de suicidio". Afortunadamente, el actor salió de la depresión gracias a que estuvo trabajando en Perú con largas jornadas y por ello ahora ha decidido contar su experiencia, para ayudar a otras personas que estén viviendo lo mismo.

