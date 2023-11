¿Se burló? Así reaccionó Eugenio Derbez al supuesto divorcio de Victoria Ruffo y Omar Fayad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante años Eugenio Derbez y Victoria Ruffo estuvieron envueltos en un pleito mediático debido a las diferencias que hubo desde su ruptura sentimental, pues como se sabe, ellos fueron pareja durante varios años e incluso tuvieron un hijo juntos, José Eduardo Derbez, quien ahora ya es un adulto hecho y derecho. Sin embargo, durante los últimos meses la actriz de Televisa ha dado 'su brazo a torcer' y hasta se ha dicho dispuesta a trabajar con su ex.

En los últimos días se ha especulado mucho que Victoria podría estar en proceso de divorcio con el político Omar Fayad y recientemente Derbez ya opinó al respecto. Aunque la 'Queen de las novelas' y el exgobernador de Hidalgo han guardado silencio sobre su presunta separación luego de 22 años de matrimonio, ahora el protagonista de La Familia P.Luche fue cuestionado y dejó en shock con su contundente respuesta.

En entrevista con un reportero del programa ¡Siéntese quién pueda!, el productor y comediante fue interrogado y fiel a su sentido del humor, hizo una broma sobre el tema: "No sé, me estoy enterando ahorita, me da mucha pena porque hacían una buena pareja, no sé que haya fallad-o… pero ojalá estén bien los dos que es lo importante". La prensa le siguió el juego a Derbez y le cuestionaron sobre si su rompimiento con Ruffo fue algo "radical" o "no se aceptan devoluciones", título de dos de sus filmes más exitosos.

Con una gran sonrisa en el rostro, Eugenio dijo: "No, no, ahí no se aceptan devoluciones, definitivamente". De esta forma, el actor de 62 años manifestó con su peculiar sentido del humor, que más allá de las diferencias que pueda tener con su ex, lamenta la situación que estaría atravesando Ruffo de ser cierta la noticia sobre su divorcio. Hay que recordar que ellos estuvieron juntos a inicio de los años 90, época en la que procrearon a José Eduardo Derbez.

Sin embargo, tras su separación tuvieron muchas fricciones, sobre todo porque en 1996 él habría organizado una supuesta boda falsa, según declaraciones de Victoria, además de una disputa legal por la custodia del entonces pequeño José Eduardo. En distintas ocasiones la protagonista de telenovelas como La Madrastra y Corona de lágrimas ha demostrado su apatía hacia el padre de su hijo mayor, pero este 2023 declaró que sí le encantaría colaborar con él en su reality De Viaje con los Derbez.

