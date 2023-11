Se volvió mujer: Tras 14 años en Televisa y tener cáncer, actor hace dura confesión en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor de Televisa, quien se enfrentó al cáncer hace un par de años y que sorprendió a sus fans al volverse mujer, reapareció la mañana de ayer viernes en el programa Hoy haciendo una fuerte declaración sobre su enfermedad. Se trata del reconocido extranjero Julián Gil, quien comenzó su carrera en el Canal de Las Estrellas en el año 2009 cuando interpretó a uno de los villanos de Sortilegio.

El prometido de la comentarista deportiva Valeria Marin ha construido una prominente carrera en la televisora de San Ángel, pues ha podido estelarizar y ser villano de exitosas telenovelas como La que no podía amar, Hasta el fin del mundo, Sueño de amor, Por amar sin ley, ¿Qué le pasa a mi familia? y La Herencia. Sobre todo, porque no ha temido en interpretar a personajes de otro género como en Sortilegio, donde dio vida a un hombre bisexual.

Mientras que en la obra de teatro Divorciémonos mi amor, Julián se volvió mujer para interpretar a 'Benny', un personaje transexual. Recientemente, el puertorriqueño-argentino dio una entrevista al programa Hoy donde narró qué hace para prevenir enfermedades luego de que hace un par de años se enfrentara al cáncer de piel. De hecho tuvo que ser sometido a una cirugía en uno de los hombros para erradicar este padecimiento.

El ahora conductor de TUDN señaló que está en constantes revisiones médicas para detectar a tiempo cualquier anomalía en su cuerpo: "Después de haberme operado y haber hecho las quimios, me encuentro muy bien, nos toca revisar cada cierto tiempo y ver que no traiga alguna cosita, algún lunarcito". Además, el también empresario admitió que él nunca hizo nada para cuidar su piel, el órgano más grande que tienen los seres humanos.

Yo era alguien que abusaba mucho del sol, pero mucho, mucho, si no estaba quemado, bronceado, no salía a la calle, si no había sol, me había a las camas solares, me gustaba andar muy bronceado sin tomar precauciones".