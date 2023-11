Sergio Mayer revela la reacción de Emilio Osorio tras ser bloqueado por su madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Emilio Osorio ha dado mucho de qué hablar después de su participación en La Casa de los Famosos México, pero en los últimos días se destapó que tiene algunos problemas con Niurka Marcos, pues la vedette confesó a la prensa que decidió marcar distancia en su relación por actitudes que no le han agradado del joven, por lo que incluso lo habría bloqueado de redes sociales.

Aunque el llamado 'Halcón' no se ha pronunciado al respecto, decidió compartir lo que está viviendo con su amigo Sergio Mayer, quien platicó a los medios de comunicación que aunque si le afecta no estar bien con su madre, la realidad es que tampoco le preocupa demás la reacción que tuvo la cubana ya que conoce perfecto los arranques que puede tener, aunque desea que puedan volver a retomar sus roles.

El exintegrante de Garibaldi compartió con los medios que fueron a cubrir la boda de su amigo Alexis Ayala que logró forjar una excelente amistad con el hijo de la 'Mujer Escandalo', razón por la que está al tanto de lo que le ocurre, aunque prefirió ser prudente y no ahondar en detalles de las pláticas que ha tenido con Emilio acerca del tema, pero asegura que el también actor esta tranquilo.

"Emilio dice que tiene todo el cariño. Dice 'es mi mamá'. Sabe cómo es", destacó Sergio Mayer, quien también agregó que le gustaría que hicieran las paces. "Les deseo todo lo mejor. 'No pasa nada, es mi mamá y nos vamos a arreglar'. Él (Emilio) está tranquilo", aseguró el expolítico.

Finalmente, Mayer aclaró que él no puede darle consejos a Osorio acerca de ese tema, pues para eso tiene a su progenitor: "No soy su papá. Es mi amigo, yo no le puedo dar consejos como papá, él tiene un papá", comentó el creador de Solo Para Mujeres, pero reiteró que espera que puedan arreglar sus diferencias.

¿Por qué Niurka Marcos está molesta con su hijo Emilio Osorio?

A pesar de que la bailarina presumía tener una excelente relación con su hijo, asegura que después de La Casa de los Famosos México su hijo tuvo un radical cambio de actitud, lo cual la tiene muy decepcionada porque asegura que no es la forma en que lo educó, pues siente que incluso le ha faltado al respeto y por eso ha decidido poner contacto cero con él, al menos hasta que se dé cuenta de su error.

