Tras pleito con TV Azteca, reportan desaparición de querida protagonista de Televisa

Ciudad de México.- La reconocida actriz Ana Colchero construyó una prominente carrera artística en la televisión mexicana a inicios de los 90's, cuando estelarizó entrañables melodramas de Televisa como Alondra. Sin embargo, la famosa artista se alejó del medio artístico hace más de 25 años, luego de haber estado involucrada en una fuerte batalla legal con los altos mandos de la empresa TV Azteca.

La originaria del estado de Veracruz saltó a la fama cuando participó en el melodrama Los años perdidos en 1987 donde también actuaron actores como Rogelio Guerra, Alejandro Aragón y Sylvia Pasquel. Posteriormente llegó a los elencos de Destino y Yo no creo en los hombres. Mientras que en 1991 fue la antagonista de Valeria y Maximiliano. Y 2 años más tarde saltó a la fama internacional como la villana de Corazón Salvaje.

Compartiendo créditos con los fallecidos Eduardo Palomo y Edith González, esta novela alcanzó niveles de audiencia nunca antes registrados en la televisión mexicana y por ello ha sido retransmitida varias veces en el canal TlNovelas. Sin embargo, algo que ha llamado mucho la atención es que Colchero jamás ha vuelto a aparecer en la televisión, ni siquiera para hablar del éxito que consiguió con proyectos como este.

Como se recordará, en el año 1996 Ana emigró a TV Azteca, sin embargo, tuvo un problema legal en este canal para 1997 y por ello fue "vetada de todas las televisoras mexicanas". Tuvieron que pasar 2 años para que la actriz recibiera una nueva oportunidad pero ahora en la empresa América Producciones, realizando su última novela Isabella, mujer enamorada que no tuvo el éxito esperado y desde entonces abandonó la actuación.

Desde entonces, poco se ha sabido qué ha pasado con la vida de Colchero; la última información que hay es que dejó México y se mudó a Madrid, España. Además de que se sabe que cambió la actuación por volverse escritora. Recientemente el periodista Alejandro Zúñiga confesó que era casi imposible localizar a esta actriz: "Yo estaba viendo 'Alondra' y le pregunté a alguien, '¿oye, no hay manera de localizar a Ana Colchero?'", empezó su relato.

Posteriormente, Alejandro explicó que aunque se ha tratado de saber sobre la actriz veracruzana, nadie tiene información sobre ella: "Resulta que me dicen que es inlocalizable, que no hay forma de rastrearla, no sabemos si es viuda, casada divorciada, abandonó la vida pública. No tiene redes. Lo último que se supo es que vivía en Madrid, pero en realidad no sabemos nada de Ana Colchero".

