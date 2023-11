Viuda de Julián Figueroa publica FOTO con otro hombre y fans la destrozan: "Ya lo olvidaste"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día en el que Julián Figueroa perdió la vida pasaron tres cosas: Maribel Guardia recibió uno de los golpes más duros de su vida; surgieron las especulaciones de que la estrella de Mi camino es amarte se suicidó; y la gente acusó a Imelda Tuñón-Garza (viuda del cantante) de alegrarse por la muerte del padre de su hijo, así como lo lees. Y es que, las críticas porque la joven no actuaba como la gente esperaba que lo hiciera fueron tales que hasta la grafóloga, Maryfer Centeno se vio obligada a analizar una entrevista que la joven cantante dio junto a su suegra.

En el clip, la especialista en lenguaje corporal salió en defensa de Imelda, afirmando que, por el temblor de sus manos, se podía decir que la joven estaba completamente destrozada, algo que, en definitiva, no esta actuando. Posteriormente, la actriz se dedicó a trabajar y a pasar sus días con su hijo, José Julián Figueroa; incluso, en días recientes se vio a Garza irse de vacaciones con la actriz de Corona de Lágrimas a Miami, donde pasaron momentos entrañables.

En dicho paseo, la gente volvió a atacar a Imelda, esta vez porque la joven posó junto a Marco Chacón, lo que los críticos de redes sociales no tomaron a bien, debido a que consideraron que Garza podría estar ocupando el luto de la protagonista de Lagunilla mi barrio para tener acercamientos impropios con su suegro; incluso hubo quienes le advirtieron a Maribel que la joven cantante no debía vivir con ella y su marido porque podrían tener un amorío, sin que alguien se diera cuenta.

Fans de Julián Figueroa destrozan a Imelda Tuñón-Garza por tomarse fotografía con otro hombre

Vuelven a destrozar a Imelda Tuñón-Garza

El pasado viernes, 2 de noviembre, Imelda compartió una fotografía abrazando a su amigo, Luis Moya. Dicha imagen se convirtió en el blanco de críticas, puesto hubo quienes teorizaron que el acompañante de Garza era, en realidad, su nueva pareja. Esto provocó que varias personas juzgaran a la joven viuda con comentarios como: "Ya olvidaste a mi compa", "Qué rápido olvidaste a Julián Figueroa", "El muerto al pozo y el vivo al gozo", "No parece amigos, ¿por qué no dicen la verdad? No tiene nada de malo", "Imagino que muy pronto vas a subir otra publicación diciendo 'mi nuevo novio'".

La controversia de la imagen fue tal, que Imelda tuvo que recurrir a editar el pie de página, aclarando que Luis, en realidad era un amigo muy querido de su familia, pero parece ser que ni siquiera esto pudo ser suficiente para que la gente dejara de lado las críticas en contra de la cantante: "Con un muy buen amigo de la familia. Te quiero mucho, ¡qué lindo pasar este día tan importante juntos! Feliz día de muertos", expresó Imelda.

