Addis Tuñón advierte a Maribel Guardia que destapará la verdad sobre su crisis matrimonial

Ciudad de México.- El nombre de Maribel Guardia ha sonado mucho en los últimos días, pues por primera vez tuvo que enfrentar 'Día de Muertos' sin su hijo Julián Figueroa, quien perdió la vida el pasado 9 de abril a causa de un infarto agudo al miocardio, pero como si no fuera suficiente el dolor por el que atraviesa, ahora ha tenido que lidiar con una ola de especulaciones que abordan su matrimonio.

Fue la conductora del programa De Primera Mano, Addis Tuñón, quien difundió la noticia de que la actriz enfrenta una importante crisis matrimonial que podría llevarla al divorcio luego de más de una década unida a Marco Chacón, quien incluso fue una figura paterna para Julián, razón por la que muchos quedaron en shock al escuchar tan fuertes declaraciones.

Gustavo Adolfo Infante incluso le cuestionó sus fuentes, pues se trata de un tema delicado, pero ella aseguró tener pruebas de que la costarricense no pasa un buen momento en su familia, lo cual le trajo una ola de críticas ya que para muchos fue una falta de respeto que destapara asuntos tan privados de Maribel, cuando ella siempre ha tratado de ser muy cuidadosa para evitar polémicas.

Ante todo el revuelo que se generó, la estrella de Lagunilla Mi Barrio salió a tratar de apaciguar los dimes y diretes, así que desde su cuenta de Instagram posó para sus millones de seguidores junto a su esposo, dejando entrever que todo estaría bien entre ellos, pues se trata de una romántica postal en la que protagonizan un tierno beso.

Maribel Guardia responde así a los rumores de divorcio | Instagram @maribelguardia

Sin embargo, la periodista no tardó en reaccionar a su publicación, pues no quiere quedar como mentirosa ante su audiencia, así que advirtió que el próximo lunes 6 de noviembre revelará la verdad detrás de su posible divorcio, asegurando que no se trata de nada bonito, lo cual ya generó muchas dudas, pero también indignación ya que consideran que está violando la privacidad de la también cantante.

El lunes diré la verdad. No es bonita pero es la verdad. Y ya la descubrimos", escribió la periodista.

Adiss Tuñón lanza advertencia a Maribel Guardia | Instagram @maribelguardia

Tras esta advertencia, Maribel Guardia no ha dado respuesta, pero en los últimos días ha sido noticia por temas nada positivos, pues también ha recibido fuertes ataques de parte de su consuegra, quien le dejó comentarios hirientes en redes sociales, así que es evidente que la famosa no la está pasando nada bien y ahora queda esperar a ver qué es lo que mostrará Adiss en su programa.

Fuente: Tribuna