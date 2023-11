¿Al elenco de 'Friends'? Al morir Matthew Perry se ha revelado quién heredaría su fortuna

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de la tan polémica y tan triste muerte del famoso actor y querido productor, Matthew Perry, recientemente acaba de salir a la luz lo que podría pasar con sus propiedades y dinero, puesto a que un experto en financias acaba de revelar quién heredaría la fortuna que tiene el famoso histrión de Friends, el cual sigue recibiendo alrededor de 20 millones por esta serie, ¿acaso esto lo dejará al resto del elenco de esta?

Desgraciadamente, el mundo del espectáculo quedó completamente devastado el pasado sábado 28 de octubre del año en curso, debido a que se anunció que lamentablemente el actor que personificó por 10 años a 'Chandler Bing' perdió la vida a los 54 años de edad, aparentemente a causa de un ahogamiento, siendo encontrado en uno de los jacuzzis del edificio de departamentos en el que radicaba en Los Ángeles, California desde hacía varios años, por uno de sus vecinos, el cual llamó al 911 desesperado afirmando que le habría dado un paro cardíaco.

Ante este hecho, los rumores a su alrededor han ido en aumento, pues pese a que muchos dicen que simplemente sufrió un paro cardiaco y lamentablemente terminó ahogándose al estar en el jacuzzi, hay quienes señalaron que pudo haber sufrido una sobredosis, alegando una recaída a sus adicciones. Aunque aún se desconoce el resultado de la autopsia, el pasado viernes 3 de noviembre se realizó su funeral en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles, California, en el que estuvieron presente los otros cinco protagonistas del elenco de la serie de Warner Bross, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courtney Cox, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc.

Y ahora, tras su velorio el experto financiero de HH Legacy Investments, Charlie Douglas, recientemente ha dado su opinión profesional sobre lo que puede sucede con la herencia y ha desgranado los tres distintos escenarios sobre los 20 millones de dólares que anualmente recibía en concepto de pagos residuales de Friends, por cuestiones como los ingresos que genera en las plataformas de streaming, destacando que primeramente y lo más común, sería que dejara uno o varios beneficiarios y destinaría exactamente qué cosa iría para cada quién.

En segunda opción en cuanto de no tener testamento, es que haría un fideicomiso, el cual se "el encargado de repartir el flujo de ingresos anuales según los criterios fijados en vida por el artista", destacando que este es completamente privado a diferencia de las herencias, por lo que no se sabría a quién iría destinado su fortuna, al menos que esa persona salga a decirlo de manera pública, y finalmente el tercero, que es en caso de que no haya dejado ninguna de las dos, lo cual es probable dado a que Matthew no tuvo hijos y no está casado, este dinero y sus posesiones se dividirían en sus dos padres, que siguen vivos.

