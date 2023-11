Bomba en Televisa: Ex de Niurka hunde a Galilea Montijo al confirmar sus gustos por la santería

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas el nombre de Galilea Montijo ha sido involucrado en graves escándalos, los cuales han mermado la carrera de la conductora pues se dice que los altos mandos de Televisa le impusieron un castigo por toda la controversia que provocó recientemente. Y es que como se sabe, la también actriz fue acusada de llegar con copas de más a conducir el reality La Casa de los Famosos México.

Además de que nuevamente fue señalada por haber tenido una relación sentimental con el fallecido narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, que presuntamente le daba una mensualidad millonaria por su compañía. Y otro tema que también ha causado dolores de cabeza a la presentadora del programa Hoy es que supuestamente practica la santería y se dice que incluso, sacrifica animales para ofrecerlos a sus santos a cambio de 'favores'.

Aunque la originaria de Guadalajara, Jalisco, ha preferido ignorar todos estos rumores, ahora un nuevo testigo sacó a la luz que ella tiene más de dos décadas practicando santería e incluso filtró quién fue su madrina en este mundo. El encargado de hacer estas fuertes revelaciones fue Eduardo Antonio, actor y cantante y quien además fue pareja de Niurka Marcos, famosa que ha declarado de forma abierta que le gusta la santería.

El artista cubano, quien hace poco estuvo a punto de morir durante una cirugía estética, dio una entrevista al programa Chisme no Like donde reveló qué sabía de los nexos entre 'La Montijo' y la santería. Según el relato de Eduardo, una actriz del melodrama ¡Vivan los niños! amadrinó a la conductora tapatía: "La madrina de Gali, siempre supe que era Aidita, quien hizo conmigo ¡Vivan los niños!, ella es la madrina de Gali".

Posteriormente, el cantante señaló que él no entendía porque Galilea se negaba a aceptar su gusto por la santería alegando que: "No entiendo qué pasa, si Gali siempre adoró a Santa Bárbara, yo adoro a San Judas, adoro a Dios, pero vengo de un país donde hay secretismo, el ser humano no tiene qué negar las cosas". Y para rematar sus acusaciones contra Montijo, Eduardo Antonio expuso que él siempre ha tenido una buena relación con la conductora:

A los mexicanos les gusta la santería y esto no es pecado... estoy diciendo lo que me consta, lo que viví, siempre me dijo Aidita 'yo soy madrina de Galilea'".

