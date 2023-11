El disco '1989 (Taylor's Version)' debuta con ventas abrumadoras superando al álbum original

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Taylor Swift continúa dejando su huella en la industria musical con su enfoque único de regrabar sus álbumes icónicos en una nueva era de la música digital. La cuarta regrabación de la estrella del pop, 1989 (Taylor's Version), no solo ha demostrado ser un éxito rotundo, sino que ha superado en ventas a su álbum original durante su semana de debut. Este logro marca un hito impresionante en la carrera de Swift y refuerza su posición como una de las artistas más influyentes de la industria.

La noticia de que 1989 (Taylor's Version) debutó en el primer puesto de la lista de álbumes Billboard 200 se dio a conocer recientemente, lo que significa que Swift ha logrado encabezar la lista de álbumes en tres ocasiones en 2023. El éxito del álbum de regrabación se convirtió en un fenómeno imposible de pasar por alto.

En el segundo lugar de la lista esta semana se encuentra el grupo de K-pop Seventeen con su álbum Seventeenth Heaven, seguido por For All The Dogs de Drake en el tercer lugar. Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana de Bad Bunny se ubica en el cuarto lugar, mientras que One Thing at a Time de Morgan Wallen completa los cinco primeros.

El impacto de 1989 (Taylor's Version) no se limita a su impresionante debut en el número uno. Lo que hace que este logro sea aún más notable es que las ventas de la versión regrabada de Taylor Swift superaron a las del álbum original en la semana de su debut.

Según datos de Luminate, durante su primera semana, 1989 (Taylor's Version) vendió más de 1,3 millones de copias, superando las 1,28 millones vendidas por 1989 en su primera semana en 2014. Además, esta cifra no incluye las decenas de millones de reproducciones en streaming que ha obtenido Taylor's Version. Considerando estas cifras, el álbum se estrenó con alrededor de 1,6 millones de ventas equivalentes en total.

Este es el primer álbum regrabado de Swift en superar en ventas al original durante su semana de debut. Un análisis de los lanzamientos previos de Swift revela que Fearless debutó en 2008 con más de 590 mil unidades en ventas, en comparación con las 291 mil equivalentes para Fearless (Taylor's Version) y las 179 mil ventas tradicionales.

Red abrió con 1,2 millones de unidades vendidas en 2012, mientras que su versión regrabada debutó con 605,000 equivalentes en total y aproximadamente 370 mil ventas. Speak Now de 2010 debutó con poco más de un millón de ventas en la primera semana, en contraste con las alrededor de 716 mil equivalentes de su contraparte de Taylor's Version, incluyendo aproximadamente medio millón de ventas tradicionales.

Este logro resalta la influencia masiva de Taylor Swift como artista y su habilidad para movilizar a una gran base de fanáticos para adquirir su música. Superar en ventas a su álbum más exitoso original durante su semana de debut es un hito notable, especialmente teniendo en cuenta el cambio dramático en la industria de la música desde el lanzamiento original de 1989 hace casi una década.

Cuando 1989 se lanzó en 2014, el streaming de música aún no era una fuerza dominante y las ventas de álbumes representaban la mayoría de los ingresos de la industria musical. Incluso Billboard no comenzó a incluir las reproducciones de streaming en su lista de los 200 mejores álbumes hasta un mes después del lanzamiento del álbum original.

Hoy en día, el streaming representa el 84 por ciento de todos los ingresos de la música, mientras que las ventas físicas y las descargas digitales combinadas representan solo el 14 por ciento. Esta dinámica de la industria hace que el logro de Taylor Swift sea aún más destacado.

Un elemento importante en el éxito de ventas de Swift es su capacidad para convertir su música en mercancía coleccionable. Para 1989 (Taylor's Version), Swift creó más de una docena de versiones físicas diferentes, incluyendo varias ediciones limitadas en vinilo, CD e incluso casetes. Este enfoque ha llevado a que el álbum obtenga la semana de ventas más grande para un álbum de vinilo desde que se comenzaron a rastrear las ventas en 1991.

Taylor Swift se destaca como la única artista que ha logrado debutar con 1 millón de unidades de álbumes desde 2017. A pesar de los cambios en la industria musical, Swift ha demostrado su capacidad para mantener un dominio impresionante en las listas de éxitos. Esto se hizo evidente cuando su álbum Midnights debutó en 2022 con 1,5 millones de unidades equivalentes a álbumes, principalmente gracias a 1,1 millones de ventas de álbumes. Y ahora, 1989 (Taylor's Version) se une a este selecto grupo.

Las ventas físicas del nuevo álbum son impresionantes, pero también debe destacarse la cantidad significativa de streams que ha obtenido. Con casi 380 millones de streams, 1989 (Taylor's Version) encabezó la lista de álbumes con la mayor cantidad de reproducciones en la semana pasada.

Ahora, todos los ojos están puestos en el Hot 100, donde la canción Is It Over Now, proveniente de este álbum, está a punto de alcanzar el primer puesto. Si logra ocupar el primer lugar, desplazará a Cruel Summer, otro éxito de Taylor Swift que recientemente logró liderar la lista después de más de cuatro años de su lanzamiento original. El éxito continuo de Taylor Swift en la industria de la música demuestra su influencia perdurable y su capacidad para conectar con su audiencia de manera poderosa.

