El remake live-action de 'Cómo Entrenar a tu Dragón' se estrenará en verano de 2025

Estados Unidos.- La esperada adaptación live-action de la exitosa franquicia Cómo Entrenar a tu Dragón, producida por Universal Pictures y DreamWorks Animation, ha experimentado un cambio en su fecha de estreno debido a la huelga en curso de SAG-AFTRA contra la AMPTP. Originalmente programada para el 14 de marzo de 2025, la película ahora llegará a las pantallas el 13 de junio de 2025.

Una de las noticias más emocionantes sobre este proyecto es que Dean DeBlois, quien dirigió la trilogía animada original, regresa como escritor y director de esta nueva adaptación de acción en vivo. Esto promete mantener la esencia de la historia que los fanáticos conocen y aman, bajo la dirección del creador original.

Las expectativas están en aumento, ya que la película ya había comenzado a filmarse antes de ser detenida debido a las huelgas de SAG-AFTRA. Además, los roles principales ya han sido asignados, con Mason Thames, conocido por su papel en The Black Phone, interpretando a Hipo Horrendo Haddock III, y Nico Parker, quien formó parte del elenco de The Last of Us de HBO, asumiendo el papel de Astrid Hofferson.

La película se basa en una serie de libros de Cressida Cowell que se convirtieron en una exitosa trilogía de películas animadas. La trama se desarrolla en Berk, donde los vikingos están en una lucha constante con los dragones que amenazan su hogar y roban su ganado. Hipo, el protagonista interpretado inicialmente por Jay Baruchel, es el hijo del jefe de la aldea, Estoico el Vasto, interpretado por Gerard Butler.

A pesar de ser más inventor que guerrero, Hipo se destaca como torpe entre sus compañeros de lucha contra dragones, incluyendo a su interés amoroso, Astrid, interpretada por America Ferrera. La historia toma un giro inesperado cuando Hipo se convierte en amigo de un temido dragón, Chimuelo, en lugar de luchar contra él. Esta amistad desafía la norma en Berk y lleva a Hipo a convertirse en el primer jinete de dragones y trabajar para cambiar la percepción de su aldea sobre estas criaturas.

La trilogía animada de Cómo Entrenar a tu Dragón fue ampliamente elogiada y recibió varias nominaciones a premios, incluyendo los Premios de la Academia y los Premios Annie. La segunda película, Cómo Entrenar a tu Dragón 2, incluso ganó un Globo de Oro a la Mejor Película de Animación.

La franquicia no se limita a las películas, ya que ha dado lugar a cinco cortometrajes y tres series de televisión. DreamWorks Dragons, en particular, ha sido muy apreciada por los fanáticos y ha enriquecido el mundo y la mitología de los dragones. La serie, que se desarrolla entre las películas, tuvo ocho temporadas, comenzando en Cartoon Network y luego concluyendo en Netflix.

Además de desarrollar aún más a los personajes principales, profundizar en la relación de Hipo y Astrid, y explorar villanos y desafíos diarios, la serie también incorporó elementos de la serie original de libros de Cressida Cowell. La última serie de la franquicia, DreamWorks Dragons: The Nine Realms, recientemente terminó su séptima temporada, dejando a los fanáticos emocionados por futuras adaptaciones y proyectos relacionados.

