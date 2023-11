Filtran VIDEO de Michelle Salas en emotivo momento con Luis Miguel tras su boda en Italia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se realizara la impresionante boda en Italia de la famosa modelo y muy reconocida influencer de las redes sociales, Michelle Salas, recientemente a través de toda la red ha estado dando mucho de que hablar, debido a que se ha filtrado un VIDEO en el que comparte un muy feliz y emotivo momento al lado de su querido padre, el famoso y talentoso cantante de baladas, Luis Miguel, en un restaurante, demostrando así que el amor de padre e hija es completamente genuino.

Como se sabe, el famoso intérprete de La Incondicional y su primogénita este 2023 han estado en boca de todo el mundo del espectáculo, debido a que después de que la joven anunciara su compromiso con Danilo Díaz Granados, comenzaron los rumores sobre si él asistiría o no al enlace matrimonial, debido a que no es secreto que paternalmente hablando no tiene una buena reputación, debido a que se le ha acusado de no pasar la manutención a sus hijos menores y no ha estado presente para ellos en muchos años, además de que sucedió lo mismo con Salas, a la cual no reconoció hasta muchos años después de su nacimiento.

Pero, después de tantos meses entre dimes y diretes, entre que iría o no, o si es que sería el afortunado de entregarla en el altar a su pareja, finalmente el pasado viernes 13 de octubre la incógnita se resolvió y el denominado 'Sol de México' arribó a Roma, Italia, para estar presente en el primer día de las celebraciones y poco después en la boda el sábado 14 de octubre y también el domingo 15 de octubre, que fue el último día de las celebraciones, incluso se dice que él la habría entregado al altar junto a la madre de la modelo, Stephanie Salas.

Y ahora, a tres semanas de la espectacular celebración que sigue dando tanto de que hablar, a través de X se ha comenzado a viralizar un video en el que se puede ver al creador de temas como Suave y Tengo Todo a Ti junto a Michelle, sentados en una mesa de un restaurante ubicado en Las Vegas, Nevada, mientras que están hablando, riendo y viendo algo en el celular de Michelle, lo cual no se sabe que era, solamente que era algo muy divertido pues no paraban de soltar carcajadas, demostrando así que su relación es cercana y han dejado los rencores en el pasado.

Cabe mencionar que aunque este video se ha filtrado en estas últimas horas, la realidad es que no fue tomado en estos días, dado a que la joven actualmente se encuentra de luna de miel y el cantante sigue impartiendo su serie de conciertos de esta gira 2023, que va a continuar en el 2024, sino que fue capturado en el mes de septiembre, cuando la nieta de Sylvia Pasquel se presentó a uno de los conciertos de su padre en Las Vegas, Nevada, para aparentemente invitarlo personalmente a la boda al lado de su ahora esposo.

