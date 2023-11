Julieta Grajales asegura que nadie merece ser buleado: "No soy víctima de nadie"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras salir de La Isla Desafío en Turquía, Julieta Grajales pudo darse cuenta del gran apoyo que recibió de parte de la audiencia de TV Azteca que aplaudió la valentía con la que compitió a lo largo de más de 3 meses, a pesar de que en todo momento tuvo que luchar a contracorriente, pues sus compañeros decidieron aislarla y lanzarse en su contra, por lo que fue la participante que más castigos y eliminaciones enfrentó.

A través de sus redes sociales, la actriz se dijo contenta por todo lo que pudo lograr ya que aceptó el reto de ponerse a prueba a sí misma para percatarse de sus habilidades, así que está muy orgullosa del trabajo que hizo, pero decidió romper el silencio acerca de todo el odio que tuvo que sortear, pero también reconoce que su carácter no es tan fácil de tratar, pues difícilmente cede ante sus convicciones.

Reconozco que tengo una personalidad muy fuerte, que no se deja y trató de dialogar, pero cuando me enfrento a personalidades igual de fuertes, entiendo que estamos al límite de nuestras emociones y es difícil poder conectar con cierta gente. Creo que me falto una mentalidad más abierta", compartió.

Julieta Grajales se convirtió en la favorita del público | X @IslaReality

En algo que nunca va a coincidir con ello es en las decisiones que tomaron, tal como enviar a jugadores fuertes a las eliminaciones y salvar a personajes débiles por cuestiones de amistad: "Hubo mucha rigidez en los juicios, creo que faltó tomar decisiones más objetivas y justas, pero al final espero que cada uno de los que estuvimos ahí saquemos algo positivo".

Julieta cree que el punto en el que la excluyeron fue cuando se mostró demasiado propositiva en el campamento, motivo por el que muchos no habrían estado de acuerdo y optaron por comenzar a excluirla, pero tiene claro que nadie merece recibir un trato como el que le dieron: "Por más que alguien te caiga mal, nadie merece ser maltratado, buleado ni ser dañado psicológicamente, por eso afronte las cosas y no me quede callada".

Para cerrar, Grajales indicó que a pesar de todo lo que sucedió ha decidido dar vuelta a la página y de lo único que se arrepiente es de aquella acalorada discusión que sostuvo con Brenda Zambrano, donde se dijeron cosas muy fuertes que acepta cruzaron la línea del respeto: "Yo no soy la víctima de nadie, me defendí en muchas ocasiones y después le di vuelta a todo para no engancharme".

Respecto a si regresaría por una revancha, de inmediato respondió de manera negativa ya que no le quedaron ganas de volver a vivir situaciones así de complejas, pero no descarta regresar a otro tipo de realitys como Exatlón México, aunque lo que resta de 2023 lo utilizará para descansar de todo lo que enfrentó en La Isla Desafío en Turquía.

Fuente: Tribuna