'La Balada de los Pájaros Cantores y las Serpientes': Primeras reacciones de la película ¿Es mala?

Estados Unidos.- Luego de ocho años de espera, el mundo regresa a Panem con el lanzamiento de Los Juegos del Hambre: La Balada de los Pájaros Cantores y las Serpientes, una película que explora el ascenso del villano Coriolanus Snow (interpretado por Tom Blyth) en el mundo post-apocalíptico que cautivó a los fanáticos.

La cuestión clave es si esta película, dirigida por Francis Lawrence, es una adición digna a la serie original o si debería haberse dejado en paz después del éxito de las películas anteriores basadas en las novelas distópicas de Suzanne Collins.

Esta precuela se sitúa en la posguerra, aproximadamente una década después de los primeros Juegos del Hambre, y sigue a la otrora poderosa familia Snow, que ha perdido su estatus. Coriolanus Snow se convierte en el mentor de Lucy Gray Baird (interpretada por Rachel Zegler), una "tributo" del empobrecido Distrito 12, el mismo distrito que Katniss Everdeen representaba. La película se enfoca en los sacrificios emocionales y morales que Coriolanus debe hacer para sobrevivir en un mundo implacable en el que incluso las personas más virtuosas pueden verse arrastradas por la corrupción.

El público y los críticos han compartido sus opiniones sobre la película. La crítica Perri Nemiroff del medio Collider elogia el filme y lo califica como una "nueva adición sólida como una roca a la franquicia cinematográfica". Menciona que los primeros dos tercios de la película son excelentes, aunque el tercio final se siente apresurado. En general, le da una reseña positiva.

Otros comentaron sobre los cambios realizados en la adaptación y cómo pueden influir en la experiencia de visualización. Mientras algunos fanáticos que habían leído el libro expresaron su preocupación por los cambios menores que afectan las personalidades de los personajes, aún elogiaron el elenco.

Por otro lado, elogios abundan para las actuaciones, particularmente las de Rachel Zegler y Tom Blyth. The Hollywood Handle afirma que la película enriquece la franquicia original y destaca las actuaciones de Zegler, Blyth, Peter Dinklage y Viola Davis. Tessa Smith, de Mama's Geeky, resalta la actuación de Tom Blyth como la mejor de su carrera, y Daniel Howat, de Next Best Picture, elogia las "actuaciones increíbles" de todo el elenco.

La película ha generado opiniones variadas en cuanto a su duración. Algunos comentan que es larga, mientras que otros la consideran emocionante. Eric Italiano, de BroBible, menciona que la película es "demasiado larga" pero tiene un buen ritmo y una historia convincente. Además, elogia la actuación de Rachel Zegler. Fanáticos de toda la vida la califican como "más apasionante que la original" y destacan la tensión y la violencia presentes en la película.

La trama de Los Juegos del Hambre: La Balada de los Pájaros Cantores y las Serpientes se desarrolla en un mundo donde se explora la lucha de Coriolanus Snow por mantener su moralidad en un ambiente despiadado. La película promete una experiencia emocionalmente compleja y anclada en actuaciones estelares. Como precuela, ofrece a los espectadores una oportunidad única de explorar el oscuro pasado del icónico villano de la serie.

La película llegará a los cines el 17 de noviembre y promete traer de vuelta a los fanáticos al mundo de Los Juegos del Hambre con una narrativa intrigante y un elenco talentoso. Estén atentos a más actualizaciones sobre esta adición a la exitosa franquicia cinematográfica.

Fuente: Tribuna