Manelyk González no duda que Eduin Caz pudiera enamorarse de una mujer trans

Ciudad de México.- Sin duda, Eduin Caz se ha convertido en uno de los representantes de regional mexicano más polémicos del momento, pues si bien goza de gran éxito por su trabajo junto a Grupo Firme, la realidad es que su vida privada ha estado rodeada de muchos escándalos y en los últimos días se le ha vinculado amorosamente con una mujer trans, pero aunque asegura que son puros chismes, los rumores continúan.

Después de que Wendy Guevara, la ganadora de La Casa de los Famosos México, anunciara que también a ella le habla el cantante para invitarla a salir de fiesta, asegurando que lo hace en plan de amigos y que no cree que tenga un gusto para las chicas de la comunidad LGBT+, pues más bien cree que la mujer con la que la relacionan quiere aprovecharse de su fama.

En este sentido, cuestionaron a Manelyk González al respecto y contrario a la opinión de la chica de 'Las Perdidas', la llamada Pajarita no tiene dudas de que el intérprete de El Tóxico pueda enamorarse de quien sea sin importar su sexualidad, pues es una fiel creyente de que en cuestiones del corazón no se manda, así que no le vería nada de malo en que las cosas fuera así.

Fue en la boda de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, donde la exintegrante de Acapulco Shore dio una entrevista a los medios de comunicación que cubrieron el evento y al ser cuestionada de este tema, no dudó en señalar que cabe la posibilidad de que el cantante haya buscado un romance con una mujer trans, lo cual no lo culpa ya que reconoce que muchas de ellas son muy bellas.

No lo dudaría porque esas chicas son muy guapas", fue la declaración de González, luego que le recordaron los rumores en los que se ha visto envuelto el cantante, aunque ella no agregó más detalles al respecto.

¿Quién es la mujer trans con la que Eduin Caz saldría?

Daniela Casas y Eduin Caz | Imagen especial

La revista TV Notas mostró algunas capturas de pantalla de una presunta conversación que Eduin Caz habría sostenido con Daniela Casas, a quien le pedía conocerse para besarle su "carita hermosa", además de que la joven indicó en sus redes sociales que sería un buen amante el artista, dejando entrever que tuvieron algo más allá de lo amistoso.

Daniela Casas, mejor conocida como la 'Mal Portada' se dedica a las redes sociales, además de que es modelo de una exclusiva página de suscripción, donde publica material subido de tono, por lo que luego de que los ojos del público se posaran sobre ella por su presunta relación con el cante, aprovechó para anunciar que pronto contará la verdad detrás de esos mensajes.

Fuente: Tribuna