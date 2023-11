¡Pasa 'buenas noches'! Estos son los maravillosos beneficios de la meditación nocturna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La meditación no sólo es una práctica espiritual realizada en la antigua India desde hace 2500 años, aproximadamente; en la actualidad, es un recurso eficiente y sencillo que ayuda al bienestar emocional. Esta herramienta ha sido adoptada por la psicología y es utilizada para calmar algunos síntomas de ansiedad o depresión; no obstante, también es muy efectiva para potencializar el descanso. Conoce aquí los beneficios de meditar en la noche.

Seguramente, en más de una ocasión has pasado una "mala noche" o has dormido sin descanso pleno. Esto puede ocurrir por el estrés de la vida diaria, las preocupaciones, la ansiedad, los malos hábitos alimenticios o el exceso de pensamientos catastróficos. Sea cual sea la razón, es importante buscar dormir y descansar de manera efectiva, pues si el cuerpo no se repara durante la noche podría comenzar a presentar malestares físicos y hasta emocionales.

Conoce los beneficios de la meditación nocturna. Foto: Internet

¿Qué es la meditación?

La meditación es una práctica que consiste en varios ejercicios de respiración, los cuales favorecen la relajación de la mente y el cuerpo; ésta se concentra en el tiempo presente, lo que ayuda a la eliminación de la preocupación sobre hechos pasados o futuros. Al meditar se disminuye la presión arterial, se desacelera el ritmo cardíaco y se aumenta la presencia de serotonina y melatonina. Todo esto puede ayudar al cuerpo a descansar plenamente.

Beneficios de la meditación antes de dormir

Algunos beneficios de la meditación nocturna son:

Mejora de la calidad del sueño : Al trabajar el estrés, acomodar ideas y disfrutar el tiempo presente, el sueño puede ser más profundo, lo que beneficiaría el descanso.

: Al trabajar el estrés, acomodar ideas y disfrutar el tiempo presente, el sueño puede ser más profundo, lo que beneficiaría el descanso. Ayuda al bienestar emocional : Debido a que la meditación ayuda a frenar los pensamientos negativos-obsesivos, luego de una sesión es posible tener nuevas perspectivas de los problemas para afrontarlos con positividad.

: Debido a que la meditación ayuda a frenar los pensamientos negativos-obsesivos, luego de una sesión es posible tener nuevas perspectivas de los para afrontarlos con positividad. Aumenta la concentración y de la memoria: Aunque no lo creas, cuando meditas y eliminas el estrés y los pensamientos catastróficos, es más fácil rendir en tus actividades diarias; con ayuda de una buena meditación podrás poner más atención en los asuntos que te interesan y benefician, como el trabajo u otras actividades.

Recuerda que no es necesario dedicar horas a la meditación; hacerlo 20-15 minutos antes de dormir puede ayudarte a relajarte. Si no sabes cómo hacerlo, en Internet puedes encontrar varias guías para entrar en esta práctica, o bien en YouTube tutoriales que te guiarán paso a paso. ¡Atrévete!

Fuente: Tribuna