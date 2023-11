¿Se agrava su salud? Hermana de Sylvia Pasquel da fuerte noticia tras su hospitalización

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, la famosa y reconocida actriz, Mary Paz Banquells, que es también hermana de la querida cantante y muy exitosa actriz de melodramas, Sylvia Pasquel, recientemente acaba de romper el silencio y dio una fuerte noticia con respecto a la situación actual de su hermana después de que se confirmara su hospitalización en la Ciudad de México tras accidentarse en Italia, ¿acaso se agrava su salud?

Como se recordará, la hija de Silvia Pinal lamentablemente se accidentó en uno de los paseos que dio por Europa, donde se encontraba para celebrar la boda de su nieta, Michelle Salas, y a la que por desgracia no pudo asistir debido a ello. Pese a que mostró que sus heridas fueron bastante fuertes, no eran graves y pudo volver a México, en donde desgraciadamente tuvo que ser hospitalizada, aparentemente por una trombosis en su pierna lesionada, que según los rumores, la habría llevado a estar al borde de la muerte.

Y ahora, después de que ella lanzara un comunicado en el que confirmó sus problemas de salud, señalando que: "Por prescripción médica estaré en reposo absoluto y con cuidados muy específicos", pero que afortunadamente estaba bien e iba a estar mucho mejor muy pronto, la prensa en un reciente evento público se encontró con su media hermana, quién de igual forma reveló que sí fue hospitalizada, pero que "no puedo decir nada, en el momento oportuno ella saldrá a hablar con los medios", declarando que estuvo toda la tarde con ella y está de buen humor en su hogar, pero es todo lo que puede decir.

Sylvia con Rocío y Mary Paz Banquells, sus medias hermanas. Internet

Con respecto a si era verdad que estuvo muy grave y si fue una trombosis, Banquells dijo que: "Fue toda una serie de eventos desafortunados, este mes no fue el suyo, pero gracias a Dios ya está bien y está en su casa", recalcando que ya estaba bien en su hogar y con los cuidados necesarios ordenados por el médico, la ex de Alfredo Adame volvió a decir que no dará más información, agregando que: "cuando esté al 100 ella saldrá", señalando que sí se llevaron un "sustote, pero gracias a Dios en Turquía está bien, no estuvo sola".

Con respecto a que la actriz de Televisa no pudo asistir a la boda de su nieta, Mary Paz declaró que: "Para ella fue un golpe muy duro, pero ella está muy bien, estuvo con sus nietas, con su familia, y ya ahora está al 100 por ciento de animo, solo falta que recupere al 100 por ciento de su salud". Sobre los cuidados, entre bromas exclamó: "El doctor poco a poco le dirá que hacer, es muy inquieta y casi la tenemos que amarrar, pero todo está bien" y que muy pronto la volverían a ver con su gran sentido del humor como siempre.

Finalmente, después de tanta insistencia confirmó que la que estuvo en todo momento a su lado fue su hija, Stephanie Salas, que la ayudo y estuvo con ella en todo su proceso, tanto en el extranjero como en su regreso a Acapulco y después su traslado a la Ciudad de México. Con respecto a su vivienda en Acapulco, señaló que fue muy impactante y está muy triste por lo sucedido, pero que tiene una persona para rehacer su casa y es de toda su confianza, señalando que era todo por su parte y después ella les daría todos los pormenores, que solo los sabe ella, agradeciendo su preocupación.

