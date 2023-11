Tiembla Cazzu: Belinda confirma nuevo álbum y revela que tiene mensaje ¿a Christian Nodal?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la famosa y reconocida cantante del rap, Cazzu, podría tener mucho por qué temblar, dado a que recientemente la famosa exactriz de Televisa y querida cantante de pop, Belinda, acaba de confirmar el lanzamiento de su nuevo álbum, junto a lo cual acaba de revelar que cada canción tendrá un mensaje contundente para ciertas personas de su pasado que todos podrán identificar cuando las escuchen, ¿acaso se lanzará en contra del famoso cantante del regional mexicano, Christian Nodal?

Ya han pasado casi dos años desde que los antiguos coaches de La Voz México, que fue transmitido por TV Azteca, pero, aún así sus nombres los siguen relacionando y de vez en cuando salen informes sobre su relación, además de las supuestas razones que los llevarían a haberse separado tan abruptamente pese a verse muy enamorados y felices por su compromiso. Actualmente Nodal se encuentra en una relación con la rapera argentina antes mencionada y hace un mes que le dieron la bienvenida a su primera hija en común.

Y ahora, parece ser que la felicidad de la pareja por su primogénita se vería opacada, debido a que el pasado sábado 4 de noviembre, la actriz de Bienvenidos al Edén, reveló que su nuevo material musical va a ser muy diferente a los pasados, dado a que: "Este disco es muy personal y nuevo... todas las canciones tienen dedicatoria, ustedes cuando las escuchen se van a dar cuenta para quién va dirigido", y aunque en ningún momento dijo el nombre de Nodal, para muchos es una clara manera de anunciar que hablara de su separación.

Belinda. Internet

De igual manera, la estrella del pop gracias a temas como Pobre Boba Niña Nice y Luz Sin Gravedad, quiso dejar en claro que esta decisión fue tomada por ella, declarando que el poder haber podido hacer esto es algo que: "me hace muy feliz porque yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablarlo, decir mis problemas, pero hice catarsis a través de la música, en el estudio", causando que en el recinto todos los presentes gritaran enloquecidos de emoción al saber que pronto conocerán más de la vida personal.

Finalmente, la famosa creadora de temas como Egoísta, quiso concluir su mensaje sobre el escenario con que ella al hablar consigo mismo en lo que pensaba si hacerlo o no, "simplemente dije bueno, yo también tengo algo que decir, pero a través de la música". Con respecto a cuanto se deberá de esperar para saber sobre su música nueva, serán solamente en tres meses, señalando que: "el primer sencillo va a salir a finales de enero, así que ya casi. Estoy muy emocionada y espero que les guste mucho y se sientan identificadas".

Fuente: Tribuna del Yaqui