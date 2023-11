Alejandro Fernández encara a Imagen TV y confirma si tiene fuerte pleito con Pepe Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido cantante del regional mexicano, Alejandro Fernández, recientemente comenzó a dar mucho de que hablar al haberse detenido a hablar con la prensa en calma y en paz, encarando a Imagen TV y a otros reporteros de diferentes televisoras para aclarar diferentes situaciones de su vida, como confirmar si es verdad o si es mentira que tiene un fuerte pleito con su colega, el talentoso y exitoso cantante de regional mexicano, Pepe Aguilar, y el resto de su dinastía por cuestiones de egos.

Como se sabe, hace varias semanas atrás, los cantantes del regional mexicano protagonizaron una gran polémica con relación a sus dinastías. Esto pues días pasados se viralizó un video en el que aparece el famoso hijo del hoy difunto cantante de rancheras, Vicente Fernández, sobre el escenario invitando a su primogénito Alex Fernández a cantar junto a él, y tras presentarlo solo con su nombre, el joven subrayó: "Fernández", por su parte, el denominado 'El Potrillo' replicó: "Ni modo que Aguilar, pend...", causando un gran revuelo pues a la frase agregó: "Ahí sí me preocuparía mucho".

Tras este hecho, Aguilar compartió la frase "pend..." en su cuenta de Instagram, haciendo pensar que era una respuesta a Fernández, sin embargo, en una entrevista con Ventaneando dejó en claro que la controversia ya estaba en el olvido para él, pues en su charla con Pati Chapoy, no descartó la posibilidad de realizar un espectáculo con su colega para fortalecer la música ranchera: "Suena bien y aparte nos llevamos bien, yo creo que sí sería muy interesante, vamos a trabajar juntos en un festival, es un festival que pone (frente a frente), más o menos".

Alejandro y Pepe. Internet

Ahora, en una entrevista con Sale el Sol, el reconocido cantante de temas como Mañana Es Para Siempre y Cómo Quién Pierde Una Estrella, cuando le cuestionaron sobre hacer un dueto con Pepe o alguno de los miembros de la dinastía Aguilar, este fue muy contundente al expresar que: "Yo también estoy super abierto y me encantaría, siempre se ha sabido que el cariño que nos tenemos entre los Aguilar y los Fernández lo hemos dicho abiertamente, nunca hemos tenido ningún problema", desmintiendo enemistades.

Con respecto al mensaje que el reconocido creador de temas como Ni Contigo Ni Sin Ti y Por Mujeres Cómo Tú, a través de sus historias de la red social, Alejandro se mostró despreocupado y con firmeza declaró que: "Habrá cosas que salen de ahí de chismes, y cosas así, pero nada personales, y a lo mejor pues muchos son inventados, entonces yo no tendría ningún problema", destacando que mientras no le expresen directamente a él un descontento o lo ataquen de manera directa, no tenía nada que asumir como algo en su contra.

Fuente: Tribuna del Yaqui