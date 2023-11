Así negó José Eduardo Derbez el Victoria Ruffo y Omar Fayad: "Tienen una relación bonita"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días no se ha dejado de hablar de la actriz Victoria Ruffo en todos los medios de comunicación luego de que Álex Kaffie asegurara que estaba en trámites de divorcio de su esposo Omar Fayad. Aunque la pareja ha preferido guardar silencio y no compartir información al respecto, fue el actor José Eduardo Derbez quien decidió enfrentar estos rumores de forma contundente.

En un reciente encuentro con la prensa, el primogénito de la 'Queen de las telenovelas' habló con la prensa y comentó que él no sabía nada de la separación, por lo cual creía que los dichos de Kaffie eran falsos: " Ni yo sé, yo hablo diario con ellos dos y no me han dicho nada, entonces supongo que si fuera algo verdadero me lo dirían, entonces pues no creo, y no tendrían por qué ocultármelo", expresó el también conductor y comediante.

El también hijo de Eugenio Derbez recalcó que su madre y su padrastro no son partidarios de compartir su vida íntima en redes sociales: "Lo que pasa es que mi mamá no es de subir muchas cosas, Omar tampoco, pero sí se ven, son mi familia, yo los conozco, si se ven, si hablan, hablan diario, tienen una relación muy bonita, tienen sus hijos". Además, resaltó que a él no le afectaría una noticia como esa.

Creo que sí me comentarían si se fueran a divorciar, sobre todo a mí, si no me afectó que se separara de mi papá, menos de Omar, ¿verdad?", recalcó.

Por último, José Eduardo Derbez manifestó que si se llegará a dar una ruptura entre Ruffo y Fayad, él no perdería contacto con el exgobernador de Hidalgo, quien fungió como padre del actor desde muy corta edad: " Si en algún momento se llegaran a separar, pues seguiría siendo un gran amigo y cómplice, pero no, yo te puedo decir ahorita, que ellos están muy bien y no se están separando", dijo el presentador de Miembros al Aire

Crédito: Internet

Cabe resaltar que Gustavo Adolfo Infante ya buscó a la protagonista de novelas como La Madrastra y Corona de lágrimas para preguntarle acerca de la presunta separación de Fayad y ella se negó a responder. El presentador de Imagen TV contactó a doña Victoria vía mensaje y al mencionarle que Kaffie había filtrado su divorcio, ella lo único que hizo fue decir que no sabía ni quién era este personaje y se negó a responder de forma directa el rumor de su rompimiento.

Fuente: Tribuna