Imelda Garza Tuñón reacciona a los polémicos comentarios de su madre: "No la controlo"

Ciudad de México.- La mamá de Imelda Tuñón Garza, viuda de Julián Figueroa, acaparó titulares la semana pasada y se ganó una ola de críticas en redes sociales por lanzar hirientes comentarios en contra de Maribel Guardia, quien compartió su festejo de 'Día de Muertos' con su pequeño nieto, algo que al parecer le enfureció.

La actriz compartió en redes sociales fotos caracterizada de catrina junto al menor, pero lo que desatacó fueron los mensajes que le dejó la consuegra, pidiéndole que deje en paz al pequeño José Julián y que mejor vaya a buscar a su hijo muerto, lo cual causó shock e indignación por el difícil duelo que enfrenta la costarricense.

Sí (es la abuelita) pero que se vaya sola, la comadre. A el más allá o a donde le dé su gana a reencontrarse con su hijito, pero José Julián ¡No se lo lleva!", escribió.

No obstante a pesar del escándalo que se armó nadie había salido a comentar nada al respecto, hasta hace algunas horas que Imelda decidió romper el silencio para que dejen de cuestionarle su postura, pues recalca que no tiene el poder de controlar lo que hace su progenitora, aunque coincide en que fue lamentable lo que hizo.

Fue en su cuenta de Instagram donde le preguntaron acerca de los virales mensajes de su madre y de manera contundente, así respondió: "Yo no la controlo ni vivo con ella, le expresé mi enojo hacía ella pero la verdad que no nos llevamos bien", escribió Imelda Tuñón, lo cual explica por qué prefirió quedarse a vivir con Maribel y no con su mamá.

Para recalcar que las cosas con su suegra van de maravilla, la joven cantante publicó una fotografía posando a lado de ella, por lo que queda claro que no piensa alejar a la famosa de su nieto y que no comparte todo lo que dijo su progenitora, así que no existe una fractura familiar como algunos aseguraban.

Sin embargo, en el matutino Sale el Sol se destapó que la mamá de Imelda tiene problemas de alcoholismo y que por ello tendría reacciones explosivas como los mensajes que le dejó a Maribel Guardia, quien le confesó esta información a Gustavo Adolfo Infante, así que pidieron no darle gran importancia a lo que pueda comentar ya que fue la señora la encargada de difundir que la estrella de Lagunilla Mi Barrio se estaba divorciando.

