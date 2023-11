Julio César Chávez Jr. habría sido hospitalizado en psiquiátrico por abuso de pastillas

Ciudad de México.- Las alarmas en la industria del boxeo se encendieron el fin de semana, pues en las últimas horas circuló información de que Julio César Chávez Jr. habría sido trasladado de emergencia a un hospital psiquiátrico tras haber vuelto a recaer en la adicción que tiene hacia las pastillas para bajar de peso, pues se presume ingirió decenas de ellas.

Fue la cadena deportiva TUDN, quien destapó desde sus redes sociales que el pugilista de 37 años de edad fue hospitalizado el pasado 24 de octubre gracias a que su esposa se percató de su recaída y tomó la decisión de llamar al 911 para recibir ayuda por la sobredosis que se administró de esas pastillas que representan un riesgo para su salud.

Hasta ahora es toda la información que se conoce, pues la familia del boxeador no se ha pronunciado al respecto para confirmar o desmentir, aunque esto no resulta extraño ya que Chávez Jr. lleva años lidiando con sus problemas de consumo, así que lo han llevado a recibir atención profesional en varias ocasiones, pero lamentablemente vuelve a recaer.

En una reciente entrevista para el podcast Bromeando con los Rivera, Julio César Chávez confesó su angustia por la salud de su hijo, pues el dinero, ni el hecho de que tiene su propia fundación de adicciones lo ha podido ayudar a salvar a su hijo de esa grave enfermedad que está acabando su vida a tan corta edad.

Me da lástima, porque sus hijos son pequeños y no los está disfrutando. Me duele la idea de que pueda volverse loco, que pueda sufrir un accidente manejando a altas horas de la madrugada a toda velocidad, o que pueda sufrir un infarto debido a la cantidad de pastillas que consume", comentó.