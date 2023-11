LP anuncia su regreso a México junto con su nuevo álbum 'Love Lines'; esto es lo que debes saber

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La talentosa cantante y compositora LP se prepara para regresar a México como parte de su gira mundial, presentando su último álbum titulado Love Lines. La artista, conocida por su distintiva voz, su actitud desafiante a los géneros musicales y su aguda capacidad para expresar emociones a través de la música, se embarcará en una serie de presentaciones en las principales ciudades de la República Mexicana.

Love Lines, el séptimo álbum de estudio de LP, promete ofrecer a los fanáticos una experiencia musical conmovedora y emocionalmente resonante. Con su característica voz, LP narra historias honestas y audaces acompañadas de un toque de rock and roll, lo que resulta en una obra de arte que refleja su crecimiento personal y autodescubrimiento. Este enfoque atemporal en su música evoca recuerdos de su exitoso álbum Lost On You, que la catapultó a la fama a nivel mundial.

Crédito: Ocesa

La carrera de LP ha estado marcada por una serie de éxitos, pero fue su balada de folk Lost On You la que la llevó al número 1 en 18 países en 2017 y la consolidó como una de las cantautoras más queridas a nivel internacional. Desde entonces, ha cautivado a millones de oyentes en todo el mundo y ha agotado entradas en conciertos realizados en más de 150 ciudades.

Las fechas de su gira en México son las siguientes:

3 de febrero - Auditorio Citibanamex, Monterrey

5 de febrero - Auditorio Telmex, Jalisco

7 de febrero - Foro GNP, Mérida

10 de febrero - Palacio de los Deportes, CDMX

Los boletos para estos emocionantes conciertos estarán disponibles en Preventa Citibanamex a partir del 7 de noviembre a las 11 AM hora local, a través de www.ticketmaster.com.mx y en Eticket. La venta general comenzará el 8 de noviembre a las 11 AM hora local.

La influencia de LP se ha extendido más allá de sus propias interpretaciones. Además de su exitosa carrera en solitario, ha compuesto canciones para artistas de renombre como Cher, los Backstreet Boys, Céline Dion y Christina Aguilera. Su talento la llevó a la fama en 2011 con su composición Cheers para Rihanna.

Uno de los momentos memorables de su carrera incluye una colaboración con la cantante mexicana Ximena Sariñana en la canción Girls Go Wild. La canción se convirtió en un éxito en la radio italiana en 2019 y nuevamente causó sensación en 2020 cuando ambas artistas compartieron el escenario.

LP es conocida por su ingenio y profundidad introspectiva en sus canciones, y considera la composición como su verdadera vocación. Con su inminente regreso a México, los fanáticos pueden esperar una experiencia musical inolvidable llena de energía y emoción. Adquiere tus boletos en Preventa Citibanamex el 7 de noviembre o en la venta general a partir del 8 de noviembre a través de www.ticketmaster.com.mx, así como en Eticket. Este es un evento que los amantes de la música no querrán perderse.

Fuente: Tribuna