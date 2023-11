No puede caminar: Verónica Castro aparece y da mensaje a Yolanda Andrade por sacarla del clóset

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace casi 4 años, Yolanda Andrade inició uno de los escándalos más impactantes de la televisión mexicana debido a que filtró que ella había mantenido un romance con la primera actriz Verónica Castro y que incluso llegaron a casarse de forma simbólica en Ámsterdam. Luego de haberse mantenido en silencio todo este tiempo, hace algunas horas la también cantante fue captada arribando al aeropuerto de la CDMX donde por primera vez respondió a la sinaloense.

Una reportera del programa Despierta América fue quien comenzó a cuestionarla sobre si estaba enterada del bebé que estaría esperando la novia de su hijo Cristian Castro y ella confirmó que todo era verdad: "Me vienen muchas bendiciones, entonces una criaturita más es otra bendición más. No (me ha dado la noticia), pero espero que me la de pronto, en cuanto aparezca la criatura", dijo 'La Vero' mientras avanzaba a abordo de una silla de ruedas.

Acto seguido, la protagonista de melodramas como Rosa Salvaje y Los ricos también lloran desmintió no tener ningún contacto con su hijo y aclaró que su respuesta era vacilando: "Diario tengo contacto con él, estoy bromeando". Posteriormente, doña Verónica Castro aclaró el motivo por el que apareció en silla de ruedas, asegurando que dentro de lo que cabe, se encuentra en buen estado de salud.

Chécate bien las arrugas, no vayan a decir que me fui a arreglar y que me di una restiradita. Estoy muy bien, muy contenta, estoy muy agradecida con mi silla de ruedas, porque como saben tuve muchas operaciones y mis piernas no me dan mucho ni para caminar ni para correr, pero estoy muy bien".

Luego, la reportera le preguntó a Castro si tenía algo qué perdonarle a Yolanda Andrade, en referencia a las declaraciones que hizo de su supuesto noviazgo, y esta fue su respuesta: "Yo no tengo nada qué perdonar, ni soy Dios para perdonar, la que tenga que pedir perdón pues que lo pida, y nada más, yo no tengo nada qué perdonar". Asimismo, la intérprete de temas como Macumba aseguró que los dichos de la presentadora sinaloense eran falsos.

Crédito: Internet

No lastimada, pero eran como bromas en su mal momento y en su mal tiempo, pero está bien, las cosas hay que tomarlas de quien vienen, si ella es una bromista se toman de una persona bromista y chao", manifestó.

Finalmente, Verónica confesó que estaba enterada de las dificultades que ha atravesado Andrade en cuanto a su salud, pues este año estuvo al borde de la muerte por un aneurisma, y contrario a lo que muchos pensaban, ella le envió un mensaje de aliento y apoyo: "Sí, sí me dijeron… yo siempre (envió) bendiciones para todo el mundo", expresó la retirada artista de 71 años.

Fuente: Tribuna