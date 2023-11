"No puede ser": Conductor de 'VLA' estalla en vivo de TV Azteca por esta importante razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los más famosos y reconocidos conductores de Venga la Alegría: Fin de Semana, recientemente no se guardó nada y en plena emisión en vivo alzó la voz para expresar de forma contundente y con bastante frustración de trasfondo un "no puede ser", así que sin contenerse más estalló contra la producción y en el matutino de TV Azteca hizo saber su profundo desacuerdo para una situación, exponiendo ante todos los espectadores y colegas la importante razón detrás de este hecho.

Actualmente, uno de los programas que más promoción y reconocimiento tiene por parte del público es el matutino de la empresa del Ajusco, por lo que los altos mandos dieron luz verde a que se realizara una emisión que se transmita los sábados y domingos, pero con un elenco completamente diferente al que transmiten de lunes a viernes, por lo que pese a ser el mismo concepto, en realidad todos se maneja de una manera completamente diferente, además de contar con público diferente, teniendo que adaptarse más y dejando completamente de lado su esencia inicial.

Es por ese motivo que tras más de dos años al aire, el matutino producido actualmente por la famosa y reconocida productora de TV, Maru Silva, recientemente es muy diferente, y en sus presentadores poco a poco han dejado de lado el presentar temas de los espectáculos y en su lugar han estado rellenando con diferentes juegos y dinámicas, con las que buscan entretener al público y también atraer a más y así elevar los niveles de rating, que últimamente han expresado se encontrarían en números rojos y en peligro de que se cancele el show.

Así que con la esperanza de que su carisma los ayude en esto, los dos hermanos anteriormente mencionados, mejor conocidos como 'Los Destrampados', han estado presente cada fin de semana desde hace varias semanas, uniéndose a todos los juegos y dinámicas que se preparan para estar al aire, como lo fue en el juego El Mosquito, el cual consiste en el que los presentadores se ponen uno a uno abajo de un enorme globo con harina en su interior que se va inflando poco a poco mientras corre el tiempo y ellos deben de responder los cuestionamientos de cultura general, pues entre más tarden más riesgo hay de que les reviente el globo en la cabeza y les bañe de harina, casi idéntico al Más o Menos del programa Hoy.

En esta ocasión, Oskarín le tocó colocarse debajo del globo y para su mala suerte, no pudo responder la pregunta a tiempo, por lo que este terminó por explotar sobre su cabeza y lo bañó por completo de harina, algo que le causó molestia a él y a su hermano Joss, debido a que este entró a cuadro para decir que no le parecía justo lo que acaba de pasar, pues en la pregunta pasada su había consumido casi todo el tiempo y no se merecía que su hermano recibiera ese castigo, a lo que estuvo de acuerdo el segundo 'Destrampado' y su rostro lo reflejaba bien.

Fuente: Tribuna del Yaqui