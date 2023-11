Nostalgia de los 80: Los 10 discos que definieron una década de innovación musical

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los años 80 fueron una época de cambios significativos en la música, y una década que dejó una profunda huella en la cultura musical. Para muchos, es un período lleno de nostalgia, recordando los días de los Walkman, las hombreras, los cubos de Rubik y la creciente influencia de la MTV. Aunque actualmente ya no todos tenemos dónde escuchar los CDs, no podemos olvidar la música que definió esa década. Aquí, hemos recopilado una lista de los 10 mejores discos de los años 80 que dejaron una marca indeleble en la historia de la música.

1. The Joshua Tree - U2

El álbum The Joshua Tree de U2 se alza como un punto culminante de la música de los años 80. No es sorprendente que haya sido elegido como el mejor álbum de la década en una encuesta reciente. Publicado en 1987, este álbum fue una obra maestra que abordó temas políticos y sociales de su época. The Joshua Tree se ha mantenido relevante a lo largo de los años y sigue siendo una experiencia auditiva poderosa y conmovedora.

2. Brothers In Arms - Dire Straits

El álbum Brothers In Arms de Dire Straits, con su icónico tema Money For Nothing, se convirtió en un gran éxito internacional. Este disco fue la respuesta rockera al fenómeno Thriller de Michael Jackson. A pesar de que las críticas iniciales no fueron entusiastas, el éxito de Money For Nothing y otros éxitos impulsaron a Dire Straits a un nivel superior y lo hicieron merecedor de un lugar en esta lista.

3. Hysteria - Def Leppard

Para muchos, Hysteria de Def Leppard es el álbum que mejor define el sonido de los años 80. Cada canción en este álbum podría haber sido un sencillo exitoso. Temas como Love Bites y Pour Some Sugar On Me se convirtieron en himnos de la década y consolidaron la fama de la banda.

4. The Queen Is Dead - The Smiths

The Queen Is Dead de The Smiths es un disco que se destaca por su profundidad lírica y su influencia duradera en la música alternativa. A lo largo de las décadas, este álbum ha sido aclamado como una obra maestra y sigue siendo una fuente de inspiración para músicos y oyentes.

5. Crowded House - Crowded House

El álbum debut homónimo de Crowded House lanzó a Neil Finn y su banda a la fama con éxitos como Don't Dream It's Over y Something So Strong. Las canciones de este álbum son una mezcla de melancolía y alegre pop ochentero, y han resistido la prueba del tiempo.

6. Graceland - Paul Simon

Graceland de Paul Simon es un álbum que cambió el panorama musical en los Estados Unidos al fusionar el pop, el rock y el folk con ritmos tradicionales africanos. Este disco influyó en la música del mundo y sigue siendo una obra maestra atemporal.

7. 1984 - Van Halen

Con 1984, Van Halen continuó haciendo party-rock con un toque sintético. El éxito de Jump y Hot For Teacher demostró que la banda podía mantenerse en la cima de la escena musical con su estilo característico y su habilidad para escribir himnos de rock.

8. Paul's Boutique - Beastie Boys

Paul's Boutique de Beastie Boys es un hito en la música rap, conocido por su uso innovador de samples y sus letras ingeniosas. Este álbum cambió las reglas del juego en la industria musical y continúa siendo una obra influyente.

9. Remain in Light - Talking Heads

Remain in Light de Talking Heads, con la colaboración de Brian Eno, es una obra maestra mitad tradicional y mitad futurista. Con letras crípticas y un sonido único, este álbum sigue siendo esencial para cualquier amante de la música alternativa.

10. Thriller - Michael Jackson

Thriller de Michael Jackson es uno de los álbumes más icónicos de todos los tiempos. Con éxitos como Billie Jean, Thriller y Beat It, este álbum definió el pop de los años 80 y consolidó a Michael Jackson como el Rey del Pop.

Un Extra: Born in the U.S.A. - Bruce Springsteen

Born in the U.S.A. de Bruce Springsteen catapultó al Boss a la fama mundial y se convirtió en un ícono americano. Con temas que abordan temas sociales y personales, este álbum marcó una era y demostró el poder de la música para conectar con las personas.

Los años 80 fueron una época de experimentación y creación musical, y estos discos son solo una muestra de la riqueza y diversidad de la música de esa década. Cada uno de ellos ha dejado una marca indeleble en la historia de la música y sigue siendo apreciado por oyentes de todas las edades. A pesar del paso del tiempo, la música de los años 80 sigue siendo relevante y continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y amantes de la música. A través de la influencia de estos álbumes, la década de los 80 dejó una huella imborrable en la cultura musical y sigue siendo recordada con cariño y nostalgia.

Fuente: Tribuna