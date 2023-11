"Patán y ardido": Hunden a Eugenio Derbez por burlarse del divorcio de Victoria Ruffo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor mexicano Eugenio Derbez de nueva cuenta está sumergido en una controversia debido a que hizo algunas bromas sobre el supuesto divorcio de su expareja Victoria Ruffo y el político Omar Fayad y los internautas no se lo perdonaron. Recientemente el también productor apareció como invitado en el programa de televisión de El Gordo y la Flaca, donde le pidieron que la hiciera de conductor dando algunas noticias de espectáculos.

Como era de esperarse, el padre de Vadhir y Aislinn Derbez aprovechó el momento para burlarse de la supuesta ruptura de Victoria y aseguró que el exgobernador del estado de Hidalgo debería estar muy feliz por separarse de ella. Además, el protagonista de La Familia P.Luche y HX-DRBZ hizo referencia a los problemas que tuvo con la 'Queen de las telenovelas' por la custodia de su hijo José Eduardo Derbez.

Durante la mencionada emisión de espectáculos, la presentadora Lili Stefan le pidió a Eugenio que la ayudara a hablar de las especulaciones de divorcio entre Ruffo y Omar, por lo que él mencionó: "Dicen las malas lenguas que se están divorciando la actriz Victoria Ruff… No… no puedo dar esa noticia. No… me van a quitar al niño otra vez", expresó Eugenio con una sonrisa.

Ante esta situación, la conductora intentó convencer al también comediante, por lo que Derbez accedió a hablar del tema, pero con su conocido sentido del humor: "Yo he estado en los zapatos de este hombre, y me imagino que debe estar… celebrando… no sé", manifestó. Y agregó: “Está bien, se dicen las malas lenguas que la actriz Victoria Ruff… Hasta me cuesta trabajo… Y su esposo se están divorciando después de 22 años de matrimonio. ¡Se lo dije!...".

Después, el patriarca de la familia Derbez se retractó y señaló: "Yo no dije nada, estoy suponiendo, son rumores", comentó mientras Lili no paraba de reír. Como era de esperarse, los comentarios que hizo Eugenio no fueron aplaudidos por los internautas, quienes tampoco apoyaron la postura de Estefan ante las dificultades que podría estar viviendo Ruffo. Mediante redes sociales como YouTube, el público destrozó al esposo de Alessandra Rosaldo por los comentarios que hizo contra la madre de su hijo.

Eugenio siendo un patán con Victoria".

No se hacen chistes de un divorcio de la ex, porque parece despechado, un tache".

Qué ardido se ve ese hombre".

