San Cisco anuncia su regreso a la Ciudad de México en el Lunario del Auditorio Nacional

Ciudad de México. – Los amantes del sonido indie tienen un motivo de celebración en 2024, ya que San Cisco, el aclamado proyecto australiano que ha ganado reconocimiento a nivel internacional, ha anunciado su regreso a la Ciudad de México con una presentación única en el Lunario del Auditorio Nacional, programada para el próximo 5 de marzo.

El quinto álbum de estudio de San Cisco, titulado High, se ha convertido en uno de los lanzamientos más esperados del año. El álbum fue grabado en la primera mitad de 2023 en dos ubicaciones icónicas: Los Ángeles y Fremantle. El nuevo material se caracteriza por el distintivo sonido de la banda, que encapsula a la perfección la esencia genuina de esta agrupación originaria de Fremantle, Australia.

Crédito: Ocesa

Un dato interesante es que, para este nuevo álbum, San Cisco contó con el talento de James Ireland, conocido por su trabajo como productor de Pond y Cuco. Además, Neal H. Pogue, un ingeniero galardonado con un Grammy por su destacada labor en la mezcla de audio en álbumes como Igor y Call Me If You Get Lost de Tyler, The Creator, también contribuyó al éxito de High.

La carrera de San Cisco se inició en 2009 y desde entonces ha cautivado a un amplio público con su música única. La banda está formada por talentosos músicos, incluyendo a Jordi Davieson, guitarrista y vocalista; Josh Biondillo, encargado del sintetizador, vocalista y guitarrista; Nick Gardner, tecladista; y Scarlett Stevens, vocalista. Su música se ha ganado el corazón de los seguidores, y temas como Run, Awkward, Fred Astaire y About You son solo una muestra de su potencial musical.

Una característica distintiva de San Cisco es su capacidad para evolucionar y reinventarse en cada nuevo álbum que lanzan. La versatilidad y creatividad de la banda son evidentes en la diversidad de su discografía. Los fanáticos de la música indie estarán emocionados de presenciar la energía en vivo y la conexión única que San Cisco establece con su público.

El concierto programado para el 5 de marzo de 2024 en el Lunario del Auditorio Nacional promete ser una experiencia inolvidable para los seguidores de la banda y los amantes de la música en general. Los boletos ya están disponibles y se pueden adquirir en las taquillas del propio Lunario o a través de la plataforma en línea www.ticketmaster.com.mx.

Fuente: Tribuna