Shock en Televisa: Drake Bell es eliminado de '¿Quién es la Máscara?'; reacciona con mensaje

Ciudad de México.- De nueva cuenta los millones de espectadores de Televisa acaban de quedar de nueva cuenta en completo shock, debido a que recientemente se reveló un nuevo personaje de su afamado reality de investigación, ¿Quién es la Máscara?, debido a que en una de sus rondas de eliminación el que tuvo que retirarse la máscara exhibiendo finalmente su identidad fue el famoso cantante y muy querido actor estadounidense, Drake Bell, que en más de una ocasión ha expresado su amor por México, y una vez más demostró que es una estrella que está dispuesta a mostrar que puede con todo y así reaccionó con un mensaje a su participación.

Cómo se sabe, hace casi un mes que se estrenó la nueva temporada del tan afamado reality de investigación, en el que las celebridades, usualmente mexicanas, ocultan su identidad detrás de una botarga completa, en el que su máscara abarca toda su cabeza para no dar ni una sola pista de quién podría ser, siendo sus acertijos en los que hablan de su vida y su carrera en dónde dejan pistas, mientras que con su show sobre el escenario dan otra pista sobre su es cantante o no, y con base a todo van atando hilos para poder llegar a una conclusión sobre la personalidad que estaría detrás de ese personaje que se crearon.

Dicho programa se transmite cada domingo y en este se puede conocer a un eliminado, aunque ahora las reglas han cambiado y el pasado domingo 5 de noviembre comenzaron las eliminaciones dobles, comenzando por el tan enigmático 'Baby Alien', que le dió a los investigadores, Carlos Rivera, Juanpa Zurita, Yuri y Martha Higadera, muchos dolores de cabeza, que al final se convirtió en un shock que los dejó sin palabras, debido a que al quitarse la máscara se descubrió que era el reconocido actor y cantante estadounidense, el cual nadie del público mexicano se esperaba verlo, demostrándolo con Miles de memes en las redes sociales.

Drake Bell. Internet

Después de que se revelara su eliminación al público, el reconocido actor de la serie juvenil, Drake y Josh, no dudo en hablar ante las cámaras, en donde expresó su felicidad de haber podido formar parte de este proyecto y que para él era casi imposible el negarse a formar parte de este, declarando que: "Cuando me invitaron a estar en el show (¿Quién es la Máscara?), fue un shock porque me encanta el programa, era algo que parecía muy divertido. Así que no dude en aceptarlo porque me encanta hacer cosas que estén fuera de mi zona de confort".

Fuente: Tribuna del Yaqui