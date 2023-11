Shock en Televisa: Lucero se sincera y hace inesperada confesión sobre su hija, Lucerito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz y muy reconocida cantante, Lucero, está dando mucho de que hablar y se ha instalado en el ojo público, al haberse sincerado por completo en una reciente entrevista con una de sus famosas compañeras de carrera, logrando dejar en completo shock a sus millones de fans y a todo Televisa, debido a que en medio de los cuestionamientos hizo una inesperada confesión que demuestra cómo es su verdadera relación con su hija mayor, Lucerito Mijares, y que piensa de su incursión al mundo del espectáculo.

Sin duda alguna, cuando se habla de talento mexicano, la famosa intérprete de temas como Cuéntame, o protagonista de melodramas exitosos como La Dueña, siempre es de las primeras en la lista del público y expertos, gracias a su preciosa voz y a su talento ante las cámaras, pero, contrario a lo que todos podrían pensar, su humildad jamás la ha perdido y recientemente demostró que su corazón de madre es mucho más grande que cualquier otra cosa, pues inesperadamente afirmó que su hija mayor tiene una voz mucho más privilegiada que la suya.

Esto salió a la luz durante la entrevista que realizó para el podcast Angelicales, de la famosa actriz y comediante, Angélica Vale, pues al hablar sobre la carrera de la mayor de sus hijos con Manuel Mijares, le expresó que: "Muero de amor por tu hija, porque ella va a partirnos el hocico a todas", a lo que sin dudarlo ni un segundo, Lucero le dejó en claro que no estaba de acuerdo con ella, destacando un firme: "No, no, no ¿cómo? Ya nos lo partió. O sea, yo la oigo cantar y digo: '¿Qué le pasa a esa mujer?'", causando gran revuelo entre sus fans.

Lucero canta junto a Lucerito. Internet

Ante este hecho, la reconocida intérprete de temas como Electricidad, agregó que ella le ha pedido consejos para cantar mejor, pese a que la joven tiene menos de cinco años de carrera y ella ya ha celebrado cinco décadas en el mundo artístico, narrando una conversación con Lucerito: "'¿Cómo le haces para lograr esos agudos?', responde 'Ay, ma, pues como Dios me da a entender', que tampoco es cierto porque sí le echa muchas ganas a sus clases, está aprendiendo, estudiando, tratando de superarse todos los días, pero sí tiene una voz hermosísima".

Cabe mencionar que la joven protagonista de El Mago, es recíproca con el amor y apoyo hacía su madre, pues hace poco en una entrevista con Anette Cuburu, le dio el crédito a Lucero y Mijares por su éxito, declarando que: "Yo creo que lo he tratado de una manera bastante buena (la fama y el éxito a tan corta edad) por los papás que tengo que han sido algo impresionante, increíble porque me han apoyado muchísimo en este mundo, que obviamente ellos ya conocen desde hace más de 20 años".

Fuente: Tribuna del Yaqui