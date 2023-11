Sofia Coppola revela que Lana Del Rey estuvo a punto de aparecer en la banda sonora de 'Priscilla'

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La directora de cine Sofia Coppola ha compartido detalles emocionantes sobre la banda sonora de su última película, Priscilla, revelando que Lana Del Rey estuvo a punto de participar en el proyecto.

En una entrevista reciente con E! News, Coppola mencionó que tenía la esperanza de que Lana Del Rey contribuyera con una canción a la banda sonora de la película, pero lamentablemente, debido a problemas de tiempo, esto no fue posible. La directora dijo: "Esperábamos que pudiera hacer una canción para ella, pero no funcionó con el tiempo".

'Priscilla'

Coppola explicó que mientras filmaba Priscilla, se dio cuenta de la fuerte conexión que los fanáticos habían establecido entre Lana Del Rey y la leyenda del rock 'n' roll Elvis Presley y su esposa Priscilla. La cineasta comentó: "Estoy aprendiendo que la gente realmente conecta a Lana Del Rey y Priscilla, y no me di cuenta de eso, pero recibí muchas solicitudes con, '¿Cómo va a ser parte de la película?'".

Lana Del Rey, conocida por ser una ferviente admiradora de Elvis y Priscilla Presley, ha hecho referencias a la pareja icónica en su música y en su imagen. La cantante, cuya apariencia a menudo rinde homenaje a la estética de los años 60, ha interpretado a Priscilla Presley a lo largo de su carrera, adoptando su distintivo cabello largo y delineador de ojos exagerado.

Además de su apariencia, Lana Del Rey ha incluido referencias a Elvis Presley en sus letras, como la famosa línea Elvis is my daddy en su canción Body Electric. Incluso lanzó un demo titulado Elvis en 2008, que apareció en el documental de Elvis de Eugene Jarecki, The King, estrenado en 2017.

Sofia Coppola también reveló que invitó a Lana Del Rey al estreno de "Priscilla", aunque la cantante no pudo asistir. La directora expresó su emoción por que Lana Del Rey vea la película.

Priscilla es una película basada en las memorias de Priscilla Presley, tituladas Elvis and Me, que narra la historia de amor entre Elvis y Priscilla desde su encuentro en 1959 hasta su posterior matrimonio. A pesar de la fuerte relación de la película con Elvis, no se incluyó música del icónico músico en la banda sonora debido a que sus herederos no otorgaron los derechos de la música para el proyecto. Coppola comentó previamente que esta limitación los impulsó a ser más creativos en la película.

Priscilla está actualmente en proyección en los cines y cuenta con las actuaciones de Cailee Spaeny y Jacob Elordi en los papeles principales.

Fuente: Tribuna