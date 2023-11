Tras 30 años en Televisa, Alexis Ayala llega a 'VLA' y hace insólita confesión de su esposa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber formado parte del talento de Televisa en sus más exitosos proyectos a lo largo de 30 años, el famoso y reconocido actor de melodramas, Alexis Ayala, recientemente se encuentra en boca de todos al haber llegado a Venga la Alegría con una entrevista en exclusiva en su reciente enlace matrimonial, donde realizó una insólita confesión con respecto a su vida en la actualidad en comparación con sus exparejas, que sorprendieron a todos.

Como se sabe, Alexis es uno de los más famosos y reconocidos actores de la empresa San Ángel, en donde ha resaltado con importantes y exitosos melodramas por más de tres décadas, especialmente en sus papeles de villano como sucedió en Lo Qué La Vida Me Robó, al lado de Angelique Boyer y Sebastián Rulli, pero, no solo ha brillado en las telenovelas, sino que también en el cine mexicano, y recientemente se encuentra grabando No Voy a Pedirle a Nadie que me Crea, donde con su papel hace referencia a la delincuencia.

Y aunque a lo largo de los años su nombre ha resonado por su talento, principalmente, ahora, este lunes 6 de noviembre, el actor ha estado en boca de todos por un tema personas muy emocionante y feliz, dado a que después de dos años de relación sentimental, el pasado viernes 3 de noviembre llegó al altar con su pareja Cintia Aparicio, en donde Televisa estuvo presente y también otros medios de comunicación de diferentes empresas, como TV Azteca, a las cuales no ignoró y también decidió brindarles una entrevista en exclusiva tras dar el sí acepto.

Alexis se casa con Cintia. Instagram @cintiaaparicio

Durante su entrevista con el matutino dirigido actualmente por la productora, Maru Silva, Ayala dejó a todos con la boca abierta al declarar que en su vida él ha sido un hombre muy bendecido por Dios, pero estaba seguro que en esos momentos lo era aún más al haberle quitado del camino todo lo malo y haberle puesto el amor de Aparicio, afirmando que era su mayor amor, expresando que a lo largo de su vida nunca había sido más feliz al lado de nadie que cuando ella apareció en su vida, dándole los dos mejores años de sus más de cinco décadas en este mundo.

Aunque no nombró directamente a sus exparejas, Ricardo Casares y Flor Rubio, sí lo hicieron, pues después de que este resistiendo lágrimas expresara que era el hombre más afortunado y esperaba poder demostrarlo a su esposa y que ella se sintiera igual, los polémicos presentadores expresaron que conocían a Ayala desde hace varios años y le conocieron a muchas parejas en ese tiempo, tachándolo de ser muy "enamoradiso", pero que sin duda estando al lado de la actriz se veía más enamorado y feliz que nunca.

Fuente: Tribuna del Yaqui