¿Un infarto? Humberto Zurita habla de hospitalización de Sylvia Pasquel y aclara su salud

Ciudad de México.- Después de los rumores sobre que la famosa cantante y reconocida actriz, Sylvia Pasquel sufrió de una trombosis y estuvo al borde de la muerte, fue su actual yerno, el querido y guapo actor de melodramas, Humberto Zurita, recientemente ante la prensa respondió sus dudas y habló de la hospitalización de la celebridad de Televisa, además de aclarar su estado de salud, desmintiendo que pudiera sufrir un infarto, un accidente vascular o cualquier otro tipo de ataque, que también se asocian con este problema.

Como se recordará, la hija de Silvia Pinal lamentablemente se accidentó en uno de los paseos que dio por Europa, poco antes de la boda de su nieta, Michelle Salas, lo que además de no haberle permitido asistir al enlace matrimonial, desgraciadamente hace un par de días la habría llevado a ser hospitalizada. Esto pues se dijo que habría sufrido de una trombosis a causa de sus lesiones, que la pondría al borde de la muerte, y aunque la actriz confirmó haber estado en un nosocomio, no reveló la causa por la que tuvo que pasar varios días internadas y solo expresó que estaba bien e iba a estar mejor pronto.

Ahora, este lunes 6 de noviembre, en una entrevista para Sale el Sol y otros medios de comunicación, el actor clamó las aguas sobre lo sucedido con su suegra, afirmando que: "Está muy bien ella, ya pasó por su trance. No, no tiene nada de eso afortunadamente, trombosis no, para nada. Yo creo que todo era resultado del golpe que se dio en Turquía y que tenía inflamada una pierna, es lo que te puedo decir, ni siquiera la he visto porque la verdad es que ella está bien, se quedó ahí descansando", afirmando que no había riesgo mortal de nada.

Humberto con Stephanie. Internet

Después de que dejó en claro que la madre de su pareja actual, la querida cantante y famosa actriz, Stephanie Salas, está fuera de peligro, cambiaron al tema sobre la boda de Michelle, cuestionándole si era verdad que firmaron un acuerdo de confidencialidad, a lo que este declaró de manera contundente un: "No sé, te lo juro, yo no te estoy diciendo nada porque no tengo autoridad, porque no me siento con la autoridad, ni me siento con el derecho de abrir un lugar que ellos han decidido manejarlo como lo manejan, punto, es eso nada más".

Después de que los reporteros entendieron que su negativas sobre hablar de la boda de Salas con el famoso empresario de origen venezolano, Danilo Díaz, era completamente certero y no diría nada en absoluto, le cuestionaron sobre su romance con Stephanie, de la cual se dijo más enamorado que nunca y bromeó con el hecho de que no ganaría mucho dinero y ella lo mantendría, expresando que en su viaje por Europa: "La pasé muy bien, me la paso muy bien con Stephanie, ya lo saben, se ve, ¿no? Lo subimos, lo posteamos y como gana bien, pues ya está".

Fuente: Tribuna del Yaqui