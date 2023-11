Wendy Guevara destapa a Eduin Caz y habla de romance con mujer transgénero tras divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, la famosa y reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, recientemente se sinceró con respecto a las dudas de su cercanía con el famoso y polémico cantante del regional mexicano, Eduin Caz, sorprendiendo al destapar todo lo que sabe sobre este y su supuesto romance con mujer transgénero, aparentemente después de haber divorciado de la madre de sus tres hijos, Daisy Anahy.

Como se sabe, fue el pasado martes 31 de octubre, cuando en TV Notas afirmaron que el cantante tendría un apasionado y muy ardiente amorío con Daniela Casas Martínez, una chica trans que se anuncia en la página de adultos, a la cual, aparentemente él la habría buscado en más de una ocasión, incluso subieron el fragmento de una conversación de los dos, en la cual se puede ver como Eduin le ofrece pagarle el boleto de viaje hacía México o Tijuana, además de que le expresa que le quiere besar toda esa "carita bonita" y le responde una historia con piropos como "flaquita bonita" y que todo eso deseaba.

Ante este hecho, Guevara mediante un video en Instagram declaró que: "No creo, a mí me habla muy bien, siempre nos mensajeamos (pero en buena onda), sí, él no es así, no creo y además si fuera así ¿qué tiene?, pero la verdad yo he mensajeado con el Eduin Caz y con él yo bromeo como amigos, nunca me ha dicho nada, porque cuando a un hombre le gustan las trans, ya me hubiera dicho", afirmando que solamente se querían colgar de su fama de unos feos modos, pidiendo que no creyeran todo lo que se dice.

Eduin y Daniela. Internet

Pero, pese a que ella en su mensaje dejó en claro que no habría nada, cuando la prensa se la topo de frente en el aeropuerto de la Ciudad de México, no dudaron en cuestionarle sobre el tema, a lo que la exintegrante de La Casa de los Famosos México declaró que sí se hablan seguido pero como camaradas, que él nunca le ha dicho nada malo, ni se le ha insinuado de ninguna manera, afirmando que era un buen hombre y muy alegre, por lo que pidió que ya lo dejen en paz y no lo estén metiendo tanto en escándalos que en realidad no se merece.

Una vez más, insistiendo en la situación sobre si sí estaría con una mujer transgénero, ella declaró que: "Yo no creo, y estoy muy molesta porque, ¿por qué ching... no fui yo?", y bromeando expresó hacía el vocalista de Grupo Firme: "Me hubieras hablado a mi cab..., y yo no decía nada", finalmente destacó que hablando en serio, aclaró que ella sigue diciendo que no: "La verdad no creo, es muy buena persona, es muy lindo. Y además, si fuera cierto, ¿que tiene?, no tiene nada de malo, las chicas trans no somos un pecado", dejando en claro que no deberían criticarlo por ello.

Fuente: Tribuna del Yaqui