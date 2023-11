Alicia Villareal manda fuerte recadito a Arturo Carmona y habla del abuso que sufrió su hija

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante del regional mexicano, Alicia Villareal, recientemente quiso dejar en claro que no va a tomar en cuenta opiniones externas sobre su bioserie, por lo que en una reciente entrevista para Venga la Alegría, esta le acaba de mandar un fuerte recadito a su expareja, el famoso exfutobolista y reconocido galán de novelas, Arturo Carmona, al respecto, además de que finalmente habló del abuso que sufrió su hija mayor, Melenie Carmona Villareal, en su propia casa por uno de sus familiares.

Como se sabe, desde hace varios meses que se confirmó que la reconocida intérprete de temas como Ladronzuelo o Papasito, va a tener su propia bioserie, en la cual dejó muy en claro que iba a abarcar todos los temas de su vida, por lo que era inevitable la mención de Carmona, al ser su primer esposo y padre de su hija, Melenie, la cual supuestamente va a estar a cargo de personificar a su propia madre, dado a que el parecido entre madre e hija es impresionante y al querer hacerse paso en el mundo del espectáculo, este sería su impulso para demostrar su talento.

Pero, después de que esto se dijera, el reconocido actor de novelas como Un Camino Hacía el Destino, en una reciente entrevista ante varios medios de comunicación, reveló que aunque es más que evidente que su única hija es idéntica a su madre y por eso sí era una buena opción el que fuera considerada para interpretar a Alicia en su biosere en su etapa de juventud, también expresó que no lo consideraba algo correcto y en lo personal, sentía que era mejor que se buscara una oportunidad en otro lado y no siendo su madre.

Arturo en fiesta de XV de Melenie, Alicia y Cruz, su espos. Internet

Es por esto que la creadora de temas como Te Quedó Grande la Yegua o Insensible a Ti, afirmó que Arturo ya era un hombre bastante grande con sus propias ideas, así como también ella era una mujer grande que tenía su propio criterio y consideraciones, al igual que su hija en común ya era adulta y podía tomar sus propias decisiones sin que ninguno de los influya, expresándole que este tema se vería después en base a lo que Melenie desee. En cuanto a si Carmona aceptó aparecer en la serie, Alicia dijo que al inicio di su consentimiento, pero como no hay nada firmado no sabe si ya se arrepintió, pero dejó en claro que si cambió de idea lo presentaría con otro nombre y ya.

Finalmente, con el tema de la denuncia que su hija levantó en contra de un familiar que presuntamente trató de abusar de ella en su propio hogar, y que el integrante de La Casa de los Famosos en Telemundo, se movilizara para levantar una denuncia formal y siguiera el caso, destacó que no sabía que había pasado, que al inicio todo fue muy rápido y ahora no sabe en que ha parado, pero agregó que ella no trata de minimizar nada, pero que en su parecer, solamente siente que hay mujeres que han vivido cosas mucho más graves.

Fuente: Tribuna del Yaqui