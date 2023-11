Andrés Tejeda no asimila que perdió 'La Isla 2023' por grave error: "Estuve frustrado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de una pausa de seis años, TV Azteca decidió volver a complacer a los fanáticos de La Isla con una nueva temporada que concluyó el pasado fin de semana con el triunfo de Maite Olalde, resultado que no dejó contentos a muchos en particular por algunas malas actitudes que mostró la participante a lo largo de la contienda, así que han nombrado a Andrés Tejeda el 'Campeón Sin Corona'.

Y es que cabe mencionar que el excapitán del equipo de los Desconocidos brilló desde que hizo su debut en los circuitos con sus grandes habilidades que lo llevaron a otorgar importantes puntos a la causa de los morados, además de que fue el único que se mantuvo alejado de polémicas en todo momento y a pesar de que todos decidieron irse en contra de Julieta Grajales, él se dio la oportunidad de conocerla en la fusión y lograron forjar una buena amistad.

Por lo anterior es que gran parte del público lo quería ver salir con el premio de 2 millones de pesos, pero un error en la última prueba lo hizo perder esa posibilidad, a pesar de que mantuvo ventaja ante su rival, quien logró darle la vuelta y coronarse, algo que reconoce le dolió y todavía está tratando de asimilar.

Fue desde un en vivo, donde el desafiante compartió lo duro que fue para el ver pasar la victoria ante sus ojos, aunque ya quiere dejarlo en el pasado: "Ahorita ya me siento bien, pero estaba un poco frustrado, enojado, pero ya lo deje atrás", comentó Tejeda y le cuestionaron el motivo por el que no destrozo su rompecabezas para que Maite no le copiara y ganara tiempo.

Andrés Tejeda no termina de asimilar su derrota en 'La Isla 2023' | X @IslaReality

No lo pensé y no sabía si era válido, tuve varios errores y tuve que aprender de ellos, todavía lo estoy digiriendo. Se siente feo perder de esa manera", confesó.

Al preguntarle si es que recibió algún premio por haber quedado en segundo lugar, el comerciante indicó que no ya que el premio era único, pero siente que se llevó lo más importante la experiencia y sobre todo el cariño del público que no ha parado de enviarle mensajes de cariño: "Quede muy contento con los comentarios que leí de mi persona".

Respecto al odio que tenían todos hacia la actriz del equipo naranja, Andrés destacó que él nunca quiso hacer caso a los comentario ya que de manera personal a él nunca le hizo nada que le diera motivos para ponerse en su contra, pero considera que algunos decidieron dejarse llevar por la opinión de otros: "Algunas personas se compraron las broncas de otros".

Finalmente, Andrés se dijo contento de poder regresar a casa después de más de tres meses de aislamiento, además de que señaló que le gustaría que la televisora del Ajusco lo contemple para algún otro proyecto, así que si lo escuchan quizás en algún momento vuelva a sorprender en la pantalla con algún otro reality.

