Bárbara de Regil regresa a 'VLA' y se defiende de críticas por rechazar el Día de Muertos

Ciudad de México.- La famosa coach de vida y muy polémica actriz, Bárbara de Regil, una vez más volvió a instalarse en el centro del escándalo, por sus polémicas declaraciones sobre una de las festividades más importantes y conocidas del pueblo mexicano, rechazando el Día de Muertos, por lo que ahora, después de tanto hate, ha regresado a Venga la Alegría con una entrevista en exclusiva, en donde ha salido a defenderse de las críticas, y de manera contundente defendió su postura ante la tan mencionada situación.

El pasado miércoles 1 de noviembre cuando la prensa se topó con la reconocida actor de novelas como Cabo en Televisa, le cuestionaron con respecto a dos de las fechas más importantes de esos días, Halloween, que se celebró el 31 de octubre con millones de niños recorriendo cada casa en la búsqueda de llenar su bote de calabaza de dulces disfrazados de lo que sea que desearan, desde tiernos animalitos, superhéroes o incluso monstruos famosos, y el Día de Muertos, que en ese momento se iba a celebrar un día después, el jueves 2 de noviembre, para recordar a los muertos y dejarles ofrendas, como su comida y bebida favorita.

De Regil al inicio se mostró algo confundida preguntando si había una diferencia, y cuando le resaltaron de nueva cuenta la pregunta, la famosa protagonista de Rosario Tijeras respondió sin dudar que para ella sería Halloween, también conocida como Noche de Brujas, ya que a ella el Día de Muertos no era algo que le gustara, pues considera que celebrar y regalarle cosas a los muertos no tiene caso, que es mejor hacerlo cuando está en vida, poniendo de ejemplo que ella prefiere llevarle sus flores y comida favorita a su madre ahora que está viva, que ya muerta no tiene caso.

Esta respuesta generó tal revuelo en redes sociales, como X, anteriormente conocido como Twitter, que miles de los internautas no dudaron en destrozar a la actriz, afirmando que era "hueca" y que no debía renegar de sus raíces. Ante este 'mundo' de criticas, cuando Gabriel Cuevas se topó con Bárbara, no dudo en cuestionarle que pensaba de lo que decían en su contra, y ella contundentemente dijo que no le interesaba, que ya se había hecho como una costumbre el que todo lo que diga está mal y comienzan a lanzarle 'hate' por lo que sea.

Con respecto a si sabe o no la diferencia entre las festividades, reconoció que ella no lo sabía porque jamás se había interesado en el Día de Muertos, declarando que investigó bien, y afirma que sigue sin gustarle esta festividad, y no porque odie México y su cultura, sino por el hecho de que ella se siente que es mejor demostrarle a los vivos cuanto se les ama y lo importante que son, y para ella el crear un altar y ponerle todas sus cosas favoritas la embarga de una profunda tristeza y en vez de sentirse alegre o la presencia del ser amado iba a romper en llanto, pero que entiende perfectamente lo que significa para todos, solo que ella no lo comparte igual y debe de respetarse.

Fuente: Tribuna de Yaqui