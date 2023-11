De la cama a la calle: Así es como puedes usar un pantalón de pijama en un 'look' casual

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando las temperaturas bajan, nuestra ropa de dormir se vuelve más suave y cómoda. Al no poder hibernar como los osos, nos abrigamos con ropa que nos cubre de pies a cabeza. Es obvio que la estación fría significa la muerte de los camisones ligeros y los minishorts. En cambio, optamos por una armadura nocturna mucho más cálida. Con los pijamas de pantalón, ya no tendrás que arrastrar la manta a todos lados (y correr el riesgo de que tus pies se queden atrapados en ella). Estos pantalones de estilo jogging tienen la ventaja de dejar respirar la cintura y evitar las olas de frío. Con algunas buenas combinaciones de moda, pueden usarse incluso en looks de día. Más que una pieza dedicada a la procrastinación, el pijama es capaz de usarse fuera de las paredes de casa. Aquí tienes una pequeña guía de moda.

Para evitar que el cuerpo tiemble y que los pelos se ericen como púas, solemos envolvernos en cómodas mantas. Cuando las temperaturas bajan de 0°C, las mantas actúan como una segunda piel. Pero hay que admitir que no son lo más práctico que existe. Cuando caminamos por casa con ella, tropezamos y la mojamos.

Pero en el registro homewear hay una pieza que responde a los mismos criterios de confort y que puede prosperar mucho más allá del sofá. Los pantalones de pijama están diseñados para lucirse. Combinado con un top abotonado, protege el cuerpo con delicadeza. La textura 100 por ciento algodón es como una auténtica caricia.

Aprovecha el estampado de tu pijama para crear 'looks' divertidos

¿Por qué apostar por el pijama?

Decididamente versátiles, acompañan a las siluetas en su búsqueda de suavidad y garantizan un estilo desinhibido pero hábil. Con su textura suave y su cintura elástica, también permiten una buena amplitud de movimiento. Usados ??durante los días tranquilos o durante las caminatas diarias, los pijamas tienen múltiples usos.

Los diferentes tipos de pijamas que debes conocer

Los pijamas de pantalón tienen verdadero estilo. Mucho más que simples tejidos anti-frío, aportan un look moderno que nos refleja fielmente. Desde una estética limpia y minimalista hasta un diseño más extravagante, los pantalones de pijama no tienen solo un estilo único y lineal.

Estilo clásico. Un pijama de pantalón clásico consta de pantalones con cintura elástica y una blusa a juego , a menudo con mangas largas. Prioriza la comodidad sin comprometer el estilo.

Un pijama de pantalón clásico consta de pantalones con cintura elástica y una blusa a juego , a menudo con mangas largas. Prioriza la comodidad sin comprometer el estilo. Estilo retro. Si eres fanático del look vintage, opta por pijamas inspirados en los años 70 con colores y estampados retro como el tartán o las flores maximalistas.

Si eres fanático del look vintage, opta por pijamas inspirados en los años 70 con colores y estampados retro como el tartán o las flores maximalistas. Estilo oversize . Para darle un toque contemporáneo, elige pijamas sueltos y voluptuosos que se muevan contigo. Ideal para días de descanso en casa.

. Para darle un toque contemporáneo, elige pijamas sueltos y voluptuosos que se muevan contigo. Ideal para días de descanso en casa. Estilo elegante. También puedes encontrar pijamas de pantalón más elegantes con detalles sofisticados como botones de nácar, ribetes de raso o estampados japoneses . Estos adornos contrastan el look naturalmente casual de esta pieza.

Fuente: Tribuna