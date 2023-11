'Exatlón México': Conoce al atleta rojo que le diría adiós a TV Azteca en la primer semana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que en el día uno de competencia en el Exatlón México, las cosas no irán del todo bien para el equipo de Heliud Pulido, debido a que recientemente se ha dicho que un atleta rojo, más específicamente el famoso y reconocido deportista olímpico, Daniel Corral, lamentablemente va a tener que decirle adiós a TV Azteca, pues en su primera semana se lastimaría severamente el hombro y por ello no podría continuar con la competencia.

Fue la noche del pasado lunes 6 de noviembre cuando se estrenó oficialmente la séptima temporada del famoso reality deportivo, que se graba año con año en la República Dominicana, en donde se hizo oficial el regreso de muchas de las leyendas de esta emisión, como lo es Pato Araujo, Ana Lago, Corral, Mati Álvarez y muchos más en el rojo, mientras que para el azul regresaron Macky González, Ernesto Cazares y muchos más, iniciando la competencia con el primer triunfo de la Villa 360 para el equipo de los colorados después de una reñida competencia.

Pero, pocas horas antes de que se realizara el gran estreno, se lanzó el primer spoiler de la competencia deportiva, debido a que en el canal de YouTube de Proyecto TV, que el famoso y reconocido deportista olímpico, Daniel, lamentablemente iba a tener que retirarse de las playas en las que se graba dicha emisión vespertina, antes de la primera ronda de eliminaciones, debido a que desgraciadamente sufrirá una terrible lesión en uno de sus hombros al competir contra Andrés 'El Velociraptor' Fierro, en el nuevo circuito que realizaron.

Y aunque al inicio se manejo todo como un supuesto, desgraciadamente, durante la competencia al aire se pudo confirmar que en efecto, mientras que ya estaba a medio circuito, desgraciadamente al querer subir la zona de la resbaladilla con espuma, que obviamente está resbalosa, en un intento de no irse hasta abajo, se aferró con fuerza a la esquina estirándose, lo que podría haberle causado un desgarre o una dislocación, debido a que, aunque intentó volver a competencia, tuvo que detenerse por el dolor en su hombro, que causó preocupación hasta en los azules.

Lamentablemente, Corral no pudo continuar la competencia, por lo que tuvo que ser reemplazado por su compañero de equipo, Pato Araujo, que comenzó justo desde donde Daniel ya no pudo continuar por órdenes del médico que tienen en los circuitos en caso de sufrir estas lesiones. Cabe mencionar que hasta el momento no se ha determinado si el joven competidor deberá de quedarse en descanso varios días para mejorar de su hombro, si solo es algo momento de unas horas o en el peor de los casos, si deberá de salirse del Exatlón México.

